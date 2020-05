Mountain Bike

Desde la organización del Desafío del Río pinto (una de las más importantes de Sudamérica) se anunció la postergación de la misma para el 11 de octubre. Vale recordar que muchos bikers salteños han participado de esta carrera en ediciones anteriores y la experiencia vivida en ella según ellos es única, palpitando la esencia misma del mountain bike. El comunicado oficial expresa: «Por el momento, el decreto de la Municipalidad de La Cumbre 27/2020 suspende las actividades deportivas que impliquen una alta concentración de personas, ello en cumplimiento del decreto nacional de necesidad y urgencia, y hasta el dictado de un nuevo acto administrativo, es decir, en forma indefinida, pero esperamos que los motivos que dan pie para ello puedan superarse en forma exitosa». «Confiamos en que las medidas de contención del coronavirus nos permitan volver a la normalidad más temprano que tarde. En este contexto y ponderando todos estos factores es que entendemos que hemos tomado la decisión acertada». «La fecha planeada es el 11 de octubre, aquellos participantes que por alguna razón no habían llegado a inscribirse para mayo podrán continuar haciéndolo, y todos tendremos más tiempo para entrenar y prepararnos».

MUNDIAL DE XCO APLAZADO

Las autoridades de la ciudad de Albstadt han emitido un comunicado informando que el Campeonato del Mundo de XCO, que tenía previsto celebrarse del 25 al 28 de junio, ha sido pospuesto debido al coronavirus COVID-19. A pesar de que intentarán por todos los medios encontrar una nueva fecha para, no se descarta una cancelación total del evento.

Con grandes restricciones de viaje, un campeonato mundial, así como otros grandes eventos deportivos en todo el mundo, no puede celebrarse en esta fecha, comunican desde Albstadt.