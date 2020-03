-Hay que adaptarse a la nueva circunstancia. No hay de otra….

«Los cuidados que no faltan y las precauciones que es necesario tener».

-En vos, ¿tregua a todos los niveles?

«Para nada. Voy al gimnasio, tengo una rutina que la cumplo, son unos 40 a 50 minutos. En la tarde-noche lo aeróbico que también es puntual. En la zona del Parque Solari o en alguna zona cerca al aeropuerto».

-Lo que buscas, ¿qué implica?

«Mantener la forma. Sostener una determinada actividad para después no tener que empezar en cero. Pero también soy de los que creo que hay que combinar la rutina».

-En tu caso como en otros, evitar que el período adormezca mente y músculos.

«De eso se trata. Además tenemos un plan desde el Preparador Físico, que cada uno intenta cumplirlo. O el que puedo. En lo personal, el fin de contemplar, porque además me hace bien y me siento bien. Tampoco hay que dar ventajas».

-¿En qué medida al combinado le genera complicaciones esta realidad?

«Hay dos aspectos. Uno se relaciona al deportivo, porque veníamos bien, con una estabilidad de rendimiento hasta ese título que llegó para nosotros. Lo otro, que se plantea como el descanso que no tuvimos. A ese nivel no viene mal. Ahora la ilusión de uno es que el campeonato se pueda terminar y que si hay que jugar miércoles y sábado, se juegue. Pero terminar».

-Razón de ilusiones. ¿De acuerdo?

«Que lo seguimos teniendo y sobre todo porque estamos a poco del final. Esa ilusión pasa por jugar lo que resta. Y lo que nos resta, es lo definitivo».

(CARLOS ALBERTO VERA. La clase vigente para construir y el gol que no se aparta de la consigna. Más allá del paréntesis, este «Mago» que no deja de estar…)