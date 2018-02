Consejos útiles para enfrentar el déficit hídrico

El déficit hídrico de cara al próximo invierno augura un período posiblemente muy comprometido para la capacidad forrajera de los campos naturales del país, por lo que se recomienda ir adoptando precauciones, que incluyen los ajuste de la carga animal y el uso de varias técnicas de manejo, recordó a El Observador Agropecuario el director de la Regional Litoral Norte del Instituto Plan Agropecuario (IPA), Marcelo Pereira.

El técnico explicó que en Artigas, Salto y Paysandú las lluvias registradas han sido muy heterogéneas, con lugares donde ha llovido más de 150 mm y otros donde desde el 1º de diciembre hasta ahora han registrado tan solo entre 20 y 30 mm.

También en Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres la situación es bastante similar y en ese marco resaltó que la posibilidad de una sequía cada cinco años tiene 74% de posibilidades de concretarse.

Esta situación determina que en las zonas analizadas (en Artigas contra la zona suroeste y en Salto y Paysandú en la zona este), que son basaltos duros, haya una muy baja disponibilidad de pasto. Este recurso se acumula al ser muy acuoso y al deshidratarse en forma aguda se quiebra y se vuela, quedando pasto solo en los lugares profundos.

Pereira afirmó que hay dos preocupaciones. Una es en el corto plazo, con la interrogante de qué pasa con los rodeos de cría que en esos lugares empiezan a debilitarse, y otra es pensando más en el mediano plazo ver qué pasa con el otoño y el invierno.

El técnico explicó que el IPA tiene una herramienta que es el modelo de explotación ganadera de simulación extensiva, donde se muestra que el clima a partir de febrero durante el próximo trimestre viene normal en forma supuesta –en realidad los pronósticos lo dan como complicado–por lo que es importante saber la incidencia que va a tener la carga animal en esos campos.

ESTUDIAR MEDIDAS

En general en esas situaciones complicadas la altura de pasto no supera tres centímetros y es importante en esas simulaciones plantear tres opciones: una con carga un poco ajustada, una carga un poco elevada y una carga bien elevada. La única situación donde, de venir normal el clima al otoño se normaliza, es cuando se manejan cargas ajustadas, dijo Pereira.

Pero este escenario se daría «si se cumpliera un clima normal, porque todo esto se agudiza si continúa el déficit hídrico que está sucediendo en algunas partes de esos departamento, donde hay que reservar pastos del otoño para el invierno. No hay misterios, si no llueve no se puede acumular pastos», consideró el técnico.