A una semana de las Elecciones octubre 2019, donde la ciudadanía ya se pronunció, en este informe dominical buscamos la palabra de personas que no fueron actores directos pero que su opinión importa.

Conocedores de la actualidad política, jóvenes que votaron por primera vez en una elección nacional, salteños que viven en el extranjero son algunos de los testimonios requeridos por Diario El Pueblo.

Politólogo Ernesto Nieto: “estamos viendo una combinación que incluye descontento político + desconfianza + desafección”

Para el presente Informe, EL PUEBLO procuró la palabra del Politólogo Ernesto Nieto, quien desde hace algunos días no se encuentra en Salto por cuestiones vinculadas a sus cursos de Doctorado en Ciencias Políticas. De todas maneras, Nieto aceptó compartir con los lectores de este diario algunas reflexiones que recientemente había escrito y que forman parte de un trabajo más amplio titulado “Elecciones en tiempos de descontento”.

“El principal atributo de las elecciones es la posibilidad de cambiar”

El primer eje en sus reflexiones, comentó, es la pregunta “¿Para qué sirven las elecciones?”. Y dijo: “Cuando el sistema político funciona de acuerdo a una serie de regularidades y de instituciones políticas estables, el principal atributo de las elecciones es la posibilidad de cambiar. Cambiar un gobierno significa en potencia: cambiar los gobernantes (Ejecutivo), cambiar los representantes en el parlamento (Legislativo), cambiar de diseño, implementación e impactos de las políticas públicas (economía, gasto social diverso, educación, etc.). En definitiva, la democracia es hasta ahora el único sistema de gobierno que permite cada tanto tiempo cambiar sustancialmente algunos aspectos de la vida en comunidad de forma pacífica”.

“No gana ni pierde el que hace mejor las cosas durante la campaña electoral”

Seguidamente, planteó que es importante analizar los “elementos básicos para describir los procesos electorales”, y sobre ello explicó: “Las elecciones siempre son irrepetibles, únicas; las elecciones pueden ser analizadas como un largo proceso político, social, económico y cultural; en definitiva las elecciones son procesos multidimensionales y de mediana duración. Una cosa es un proceso electoral, otra cosa una campaña electoral. Las elecciones no las gana ni las pierde el que hace mejor las cosas durante la campaña electoral…sino el que alcanza los objetivos que persigue. El que gana, por lo general es capaz de entender el momento preciso y para ello diseña una estrategia adecuada, y con los medios a su alcance consigue la máxima eficiencia electoral”. A su vez, razonó Nieto: “Entonces… ¿cómo estamos?” Y él mismo responde: “Depende”; para luego explayarse en estas explicaciones: “Qué dicen algunos teóricos políticos sobre algunos de estos fenómenos (Easton, Linz, Di Palma, Almond, Verba, Van der Meer, Habermas, etc.). Primero, la democracia requiere legitimidad. Segundo, en este momento del país estamos viendo una combinación que incluye descontento político + desconfianza + desafección. Y tercero, como primera síntesis podemos decir junto a otros investigadores que la Democracia en Uruguay está mutando, está cambiando. Este proceso de cambio parece haberse iniciado claramente en este siglo. Esta será la primera elección donde esta democracia mutada parece irrumpir”.

LA VISIÓN DE ERNESTO NIETO ANTES DE LAS ELECCIONES DE OCTUBRE

Por otra parte, Nieto puso a nuestra disposición lo que había previsto antes del 27 de octubre, datos que, según dijo, “verán que estuvieron bastante afinados”. Es lo siguiente:

“Hay probabilidades mayores de que: 1- Hay más probabilidad que tengamos segunda vuelta a que alguien gane en la primera (¿quién dijo que en Uruguay se gana fácil en primera vuelta?). Los requisitos son importantes. 2- En caso de que exista la segunda vuelta las mayores chances de pasar a la misma las tienen el FA y el PN. 3- Hay altas probabilidades que el mapa político resultante de octubre sea muy diferente al del 2014 y al del 2010. 4- El área Metropolitana seguirá siendo dominada por el Frente Amplio. 5- El Partido Nacional vencerá en varios departamentos. 6- En el litoral el FA mantendrá el triunfo en algún/gunos departamentos. 7- Habrá una mayor votación hacia Cabildo Abierto en las zonas de influencia brasileña. 8- El resultado del Balotaje depende en buena medida de tres circunstancias: a) el porcentaje del ganador; b) la distancia entre el ganador y el segundo; c) los diversos acuerdos posibles de la dirigencia hacia el Balotaje”.

En cuanto al resultado del plebiscito de SÍ (o no) a la reforma constitucional, que finalmente no alcanzó el porcentaje suficiente, Nieto lo manejaba de antemano como “elemento político electoral de difícil evaluación previa”.

Desde Estados Unidos, Nicolás Albertoni analizó las elecciones uruguayas

“Hemos visto a un Frente Amplio que ha migrado desde una izquierda con cierto pragmatismo republicano a algo que yo le llamaría una lógica bolivariana”

El analista internacional Nicolás Albertoni, atendió gentilmente el llamado de EL PUEBLO para analizar cómo vio la instancia electoral del domingo 27 en nuestro país.

“Hay un análisis político y después hay otro más bien estadístico –comenzó diciendo Albertoni-, donde claramente por la proporción de la votación, es difícil imaginar que se vea un cambio muy importante el 24 de noviembre. El pueblo uruguayo votó y claramente ha quedado de manifiesto su voluntad con los porcentajes finales y ahora con el escrutinio final, que después de 15 años de gobierno, recordemos que con mayoría parlamentaria, llega un Frente Amplio con un desgaste del poder interno evidente, lo hemos visto en los tire y afloje con la vicepresidencia y demás.

Creo que hay dos elementos importantes a entender, y quizás uno desde afuera pueda aportar más. El interno, que es netamente la seguridad, fue un factor relevante, no con esto estoy diciendo nada nuevo. Pero otro factor que creo que pasó y lo mencionó el presidente Sanguinetti de hecho en su momento, cuando no lo terminamos de percibir como factor central, es la influencia que ha tenido el tema Venezuela en nuestro gobierno. Es decir, de hecho estoy escribiendo en estas horas una columna que el punto central pasa porque hemos visto a un Frente Amplio que ha migrado desde una izquierda con cierto pragmatismo republicano, que fue la presidencia con la que presentó el presidente Vázquez su primer período, a algo que yo le llamaría una lógica bolivariana. El Frente Amplio que empieza con un pragmatismo interesante, de hecho, había sido bien visto por muchas izquierdas en América Latina, recordemos que también se crean algunos Frente Amplios en América Latina, casi que no imitando pero tomando como referencia un Frente Amplio que había parecía haber sabido nivelar las fuerzas internas, a un Frente Amplio que podríamos situar desde el gobierno de Mujica pero potenciado en el último gobierno de Vázquez, que ha sido un gobierno más de la lógica bolivariana; es decir, defendiendo a Maduro en muchas cosas, silenciando otras, y la forma de conceptualizar y entender esto, es la lógica bolivariana que se basa en algo muy simple como malo, que es hacer silencio ante las violaciones de los derechos humanos escudándose en la no injerencia de asuntos externos.

Puesto en palabras fáciles es, sigan haciendo lo que ustedes hacen más allá que estamos viendo una violación y no nos vamos a meter porque si nos metemos es injerencia. Eso es terrible, porque lo que se olvidó el Frente Amplio en estos últimos años es que cuando hay violaciones a los derechos humanos, no prima la no injerencia sino la responsabilidad de proteger, que es otro principio importante que es simple. Si estoy viendo que están robando frente mío a una persona, lo mínimo que puedo hacer es llamar a la Policía, pero seguro que no será quedarme con los brazos cruzados. Uno al ser testigo de eso tiene la responsabilidad de proteger. Eso en derecho internacional pasa, si hay violaciones, tengo que denunciar, lo último que puedo hacer es silenciarme. Y eso es lo que hemos visto del Frente Amplio, que no me quiero desviar del tema pero quiero resaltar que ha sido, capaz que sin darse cuenta o dándose cuenta, pero la insistencia en ese tema, ha sido un poco la espada de Damocles también para un Frente Amplio ya desgastado por 15 años de poder.

- ¿Cómo podría incidir lo que ocurra el 24 de noviembre el cambio de gobierno que votó el pueblo argentino marcando el retorno al poder de Cristina Fernández?

– Si los porcentajes estuviesen más ajustados, uno podría quizás imaginar que pueden haber algunos factores en la psicología del votante que podría mover hacia un lado o para otro, pero una distancia del polo opositor uruguayo tan grande con el oficialismo y que a mi entender, y estoy hablando desde el sentido más técnico posible, vemos un oficialismo que se ha presentado en las primeras horas hacia esta segunda vuelta con un discurso muy fuerte, no diría violento ni agresivo, pero demasiado tajante para una colectividad que tendría que buscar votos en varias colectividades, uno no sabe de dónde podría sacar nuevos votos el Frente Amplio.

O sea que digo, si estuviéramos hablando de un Frente Amplio superior al 43%, obviamente que ahí todos los márgenes y todo lo cualitativo influye, pero siendo la distancia tan larga, creo que el margen de votantes que pueda llegar a verse influenciado por la lógica Argentina, que dicho sea de paso, Macri termina con escasos 6 o 7 puntos de diferencia cuando todos pensamos que podría ser una derrota atroz, con más de 20 puntos.

Así que si alguno se quiere ver influenciado por eso, no creo que cambie la aguja, cuando los porcentajes están tan lejanos entre uno y otro hacia nuestra segunda vuelta.

Para Cecilia Eguiluz, diputada Partido Colorado

“Talvi cometió errores gravísimos, como haberlo dejado a Pedro Bordaberry afuera de la elección y hacer una campaña apuntando a su sector siendo presidenciable”

La diputada colorada Cecilia Eguiluz, quien en esta elección no fue candidata a ningún cargo, analizó para EL PUEBLO el resultado de las elecciones del pasado domingo.

“Primero que nada –comenzó diciendo-, fue un gran acto eleccionario, los uruguayos tenemos que estar felices por la democracia que tenemos, tremendamente representativa, sin problemas en el día que los uruguayos decidimos el futuro del país. Hace ya varias elecciones que venimos diciendo que la de octubre es una elección parlamentaria, por lo tanto y ya yendo a los resultados, fue una elección diferente. Si se hace una lectura de lo que quiso la gente, se ve nítidamente que quiso formar un parlamento sin mayorías parlamentarias, lo que celebro. Me habrán escuchado varias veces decir que más allá del partido que ganara, no era bueno para la sanidad de un sistema democrático tener mayorías parlamentarias, porque hace que situaciones graves no tuviesen consecuencias políticas y que proyectos de ley que a veces no son muy buenos salgan casi sin discusión”.

- ¿O sea que más que votar un presidente, armó un parlamento?

– Estoy convencida que sí. Más allá que el FA haya ganado como partido, ningún partido tuvo la hegemonía, y eso es muy importante. Me pareció un nivel de madurez tremendo que tiene el pueblo uruguayo. Hay gente que menosprecia al electorado y trabaja con la calculadora, si tuve tanto luego tendré tanto, y no es así, la gente es mucho más inteligente y armó un parlamento para que discuta, para que saque los mejores resultados, que fue algo que no tuvimos en estos cinco años que pasaron.

Se armó un parlamento interesantísimo, de mucho debate, es para gente experiente, no será un parlamento para cualquiera porque va a ser de mucha discusión de ideas, me da esa impresión, y la conformación de esta coalición de oposición y alternancia para noviembre la veo con buenos ojos. Analicé todos los discursos de la noche del 27, me pareció clarísimo el discurso de Lacalle Pou, me gustó muchísimo. Habla de una alternancia plural, que refiere a uno de los conceptos políticos más moderno que se maneja a nivel mundial, y que se entendió claramente el mensaje de la gente en las urnas.

Lo otro es que aumentó la cantidad de gente que votó válidamente, que es también una lectura importante. A nivel nacional bajaron los votos anulados y en blanco, la gente quiso definir, creo que eso fue lo que pasó en esta elección. A veces los políticos se quejan que la gente no quiere participar, acá hubo una gran participación.

- ¿Qué evaluación realiza a nivel departamental, donde una vez más el FA se constituye en la fuerza política más votada?

– Varias cosas, primero que quedé muy contenta con que Germán (Coutinho) mantuviera el Senado, él es el verdadero dueño del gran porcentaje de los votos del Partido Colorado en Salto, eso quedó de vuelta consolidado. Después, algo que puedo hablar de mi partido además de eso es que se mantuvieron los votos, exactamente el mismo porcentaje de la elección de 2014 (23,3%). Desde mi punto de vista, podría haber votado mejor porque tenía muchas candidaturas a la diputación.

Teóricamente la estrategia era que le diera más movida a la interna, no pasó pero al menos mantuvo los votos, eso es importante. Cambió bastante el mapa de la interna del partido, lo cual también me parece que es saludable.

El FA perdió alrededor de 12 mil votos, perdió en relación a lo que pierde a nivel país. He escuchado algunas lecturas diciendo que Lima es el gran perdedor de esta elección, y la verdad es que no me parece.

Cuando uno va a mirar los números internos del FA, fue prácticamente el único que sostuvo la votación, pasó de 16 mil votos a 12 mil sin ser él el candidato y poniendo al hermano, o sea que ahí si yo fuera frenteamplista tendría mucho cuidado porque siguen trabajando todos para Lima, esa es mi visión desde afuera.

Es una pena lo del Partido Nacional que perdió una diputación, pero que no se dio por la propia coyuntura interna al votar muy bien en otro departamento. Lo novedoso, que creo ha sido el gran victorioso de esta elección, es Cabildo Abierto, porque más allá de la cantidad de votos fue una innovación en la política, creo que ha tenido muchos votos por el liderazgo de Manini, eso ha sido clarísimo. Yo diría que los dos liderazgos claros que hubo en esta elección fue el de Manini y el de Luis Lacalle Pou, después el liderazgo de Talvi tuvo, desde mi punto de vista, muchísimas deficiencias, cometió errores gravísimos, entre ellos haberlo dejado a Pedro Bordaberry afuera de la elección. Y luego hace una campaña apuntando a su sector siendo presidenciable, eso fue un error tremendo que le costó que el otro sector se quedara con la mitad de los votos del partido, más allá que estaba compitiendo con gente muy avezada en la política”.

Juan Carlos Ambrosoni

Muchos jóvenes muestran desinterés, pero muchos también están bien informados y votaron con convicción.

Juan Carlos Ambrosoni integra el sector Vamos Salto, tiene 19 años y desde temprana edad mostró interés por la política, al punto que está cursando el segundo año de Ciencias Políticas en la Universidad de la República. A los 17 años cuando tuvo que elegir qué carrera seguir, estuvo en duda entre Derecho y Ciencias Políticas, y se decidió por la última, y de lo cual – aseguró – no está arrepentido.

Evaluando las elecciones del pasado domingo, comentó que sigue el predominio del Frente Amplio como fuerza política, pero ahora el ballotage será muy reñido debido a que la oposición se integró en un bloque solo, y puede ganar la elección.

Al respecto opinó que Uruguay se diferencia claramente entre la izquierda y la derecha; la izquierda es sólo el Frente Amplio y algún partido minoritario como la Unión Popular, y la derecha son los partidos tradicionales, el nuevo Cabildo Abierto, Partido de la Gente, y por un tema ideológico acuerdan formar un bloque para ganar las elecciones y gobernar en coalición.

A nivel local, indicó que a pesar de que las elecciones marcaron que el Frente Amplio ganó a nivel nacional, está comprobado que la gente vota distinto, ya que no es como antes de la reforma del año 1997 que se votaba todo junto y el mismo partido que ganaba a nivel nacional, ganaba a nivel local, eso cambió y la gente vota distinto.

JUVENTUD POCO ACTIVA

Juan Carlos indicó que ve una juventud poco activa, poco interesada pero a su vez en este año electoral, la gente entra más en tema porque la política está en la opinión pública.

Para él, el desinterés se da por falta de información aunque es cuestión de buscarla; “la información está, más hoy que hay mucha tecnología, hay diarios y artículos en Internet, pero la gente no la busca y no sabe que cuanto más informada esté, mejor va a ser porque los representantes van a gobernar en base al interés de la gente, pero si la gente no muestra interés…”.

En lo que hace a su entorno, a la mayoría de sus amigos les interesa el tema, si bien no militan por ningún partido, pero votan conscientes.

Juan Andrés Machado da Silva

La política influye en la vida de todos

Juan Andrés Machado da Silva tiene 22 años, es la primera vez que vota, pero hace mucho tiempo que está interesado en temas políticos porque considera que “la política influye en la vida de todos, para bien o para mal”. Dijo que no podría mostrarse ajeno a algo que “influye en todo, en los salarios, en la salud, la seguridad, es algo importantísimo para la vida en sociedad”.

Indicó que en su caso, algunos de los jóvenes de su entorno están interiorizados en la política, pero muchos – la mayoría – no. Entiende de que eso se da porque son ignorantes; “no saben y no quieren saber, no les interesa, la gente hoy en día está para otra cosa y no se ponen a pensar tanto en la situación”.

Juan Andrés manifestó que a su criterio, los jóvenes que están desinteresados, votan inconscientes o eligen votar lo que vota su familia.

A nivel nacional entiende que el sistema político es malo, porque el país está muy dividido , “está bien que la gente piense como tiene que pensar, pero a su vez, a la hora de hacer cosas, está muy dividido, y todos se pelean entre todos”.

A nivel local, opinó que el gobierno “es un desastre, hace diez años que tenemos las calles deshechas, no hay iluminación, a veces hay basura en algunas zonas de la ciudad y hay mucha inseguridad”.

A diferencia de muchos jóvenes, Juan Andrés votó consciente de lo que estaba eligiendo, y para ello se informó, “más que un presidente, voté un programa de gobierno y por eso elegí lo que elegí, leí el programa de gobierno”. Explicó que no votó un color, ni un partido por ser de ése, sino que sigue ideologías, y el partido que le ofrezca la ideología más acercada a la suya y con un programa que se destaque sobre los otros, es el partido que elige para votar y por eso en este caso, votó el Partido Nacional.

Chumbo Molina: “Por ética al no vivir en mi país pienso que no debo votar”.

Chumbo Molina es un salteño que vive en Cancún desde hace muchos años y logró consolidar su familia allí. Hoy nos comparte su experiencia de vivir las elecciones de su tierra a través de la distancia. “He vivido muchísimos años fuera del país y aunque tengo amigos y algún familiar lejano viviendo en el Uruguay, siempre mantengo enterado de la situación que vive el país siempre desde la óptica de los amigos y las noticias que se logran leer en los diarios , claro yo siempre me enfoco más en las noticias de Salto que la información a nivel nacional y las elecciones si bien nunca pensé en votar viviendo en el extranjero, también he estado al pendiente” – relata.

- ¿Considera usted que debería votar a distancia, dada la posibilidad?

– “No debo votar… yo no pago impuesto en mi país yo no vivo los problemas de mi país , por lo tanto me encantaría votar…pero por ética no me corresponde”.

- ¿Cómo ve la situación en nuestro país?

– “Desde mi óptica la situación en el Uruguay, tiene que cambiar… yo creo que el gobierno descuidó mucho la seguridad de las personas decentes que trabajan día a día y hoy viven con mucho temor por la inseguridad que se vive. Aclaro que todo esto lo veo como un reflejo de lo que me comentan mis amigos y por las noticias que llegan ya sea vía internet o televisión. Tengo la esperanza de que esto cambie porque siempre he visto que en Uruguay hay gente pensante de gran valía y hoy es cuando esa gente tiene que sacar adelante este hermoso país y que siga siendo un paraíso para vivir como nos tocó vivirlo hace unas décadas atrás a nosotros.

- ¿Qué imagen tienen de nuestra realidad desde el exterior?

– “Creo que según la información que tenga cada persona lo va a ver de una forma u otra.Uruguay es un país que por lo menos acá a México no llegan muchas noticias de allí y las que llegan muchas veces no muestran la realidad de lo que se vive. Tengo la suerte de estar siempre nutrido de información del país por mi interés y gracias a la cantidad de amigos con quienes estoy en contacto permanente y me hacen llagar mucha información. Pero desde aquí… desde México a Uruguay se lo ve más bien en el ámbito del fútbol que desde su realidad como nación. Tal vez por la cercanía y por el gran litoral con USA nosotros recibimos y estamos muy al pendiente de las noticias de Estados Unidos ya que estas pueden influir en la vida del país en cambio Uruguay lo ven como un hermano latino lejano.Me despido con la esperanza de que sea quien sea que agarre las riendas de nuestro querido país lo lleve por un camino de crecimiento económico tranquilidad social y unión familiar. Y quiero compartir con todos un abrazo desde Cancún.

Florencia Ribero Hernández

“Uruguay debe continuar con el actual gobierno para seguir avanzando”

Florencia Ribero Hernández es una cantante de ópera y docente que actualmente está residiendo en Portugal, consolidando su carrera que va en franco ascenso. “Creo que Uruguay ha crecido y mejorado muchísimo en los últimos 15 años. Tiene muchas más garantías sociales que ningún otro país en la región.Pienso que cambiar ahora de rumbo sería retroceder. Y justamente Uruguay necesita continuar con la política que viene sosteniendo para seguir avanzando” – declaró.

-¿Cómo ve a nuestro país la sociedad portuguesa?

– “Hace poco que me mudé a Portugal. Todavía no he tenido la oportunidad de conocer mucha gente. Pero siempre que digo que soy uruguaya se sorprenden (no hay muchos por aquí) y me hablan de Suárez o de Cavani. También saben que en Uruguay se puede fumar marihuana libremente y conocen a Mujica”.

- Y qué percepción tiene usted?

– “Uruguay se está convirtiendo en un país al que me da ganas de volver.

No falta nada. Lo único que siento que todavía no prospera es el ámbito de la cultura. Sobre todo en lo que es mi campo: la música clásica. Ahora estoy en Lisboa viviendo y creo que Uruguay se le parece mucho en cuanto al carácter de las personas que habitan aquí (calmos, pacíficos, un poco lentos a veces, gente pacífica).

Veo como hay música en las calles y se fomenta la actividad cultural de todo tipo.

Creo que Uruguay sería maravilloso si eso también existiera allá. Todavía considero que es poca la oferta cultural y como siempre, hay trabajo para unos pocos.

Y algo que también creo que debe mejorar es la seguridad. Yo trabajé 6 años en el Ministerio del Interior como socióloga y me consta que el Gobierno ha hecho mucho por reducir los niveles de violencia y criminalidad, pero aún no es suficiente. Queda mucho por hacer. Y también creo que hay que prestarle más atención aún a los de la tercera edad. Mejores jubilaciones y nivel de vida para nuestros viejos, más oportunidades para los jóvenes y profundizar aún más en cultura y educación. Creo que ese sería un excelente siguiente paso. También algo que es prioritario para los que estamos lejos: el voto consular. No somos menos uruguayos por habernos ido”.

-¿Cómo va su carrera artística?

– “Mi carrera ahora está en un momento nuevo. Me mudé a Europa hace casi tres meses. Estuve haciendo una gira por Alemania y representando a Uruguay en un concurso en España. Fueron experiencias maravillosas. Y ahora estoy comenzando mi carrera en Portugal, junto a un manager con quién ya tengo varios proyectos encaminados.

Tuve que tomar esta decisión porque Argentina ya no me proporcionaba lo que necesitaba a nivel personal y profesional.

Por ahora estoy muy contenta y abierta a todo lo que el Universo me proponga”.

Iñaki Ikasuriaga desde Barcelona

“No estoy muy compenetrado con lo que está sucediendo en mi país”

Iñaki Ikasuriaga es un joven salteño que está residiendo en Europa desde hace ya algunos años y está bastante desconectado de la realidad electoral de nuestro país.

“Lo que puedo decir es que he visto mucho movimiento en las redes sociales pero me abstengo a opinar sobre la situación debido a que no vivo allí ni estoy compenetrado con la situación en la que se encuentra el país”.

Iñaki cuenta que con sus amigos salteños con los cuales mantiene comunicación a través de las redes sociales, no suele hablar de política.

“Aquí en Barcelona la situación está bastante tensa tanto en lo social y en lo político.

Existe mucha disconformidad – me atrevo a decir – en toda España, no solamente en Barcelona. Todo se acentuó con la condena de los líderes políticos catalanes.

La actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en las últimas movilizaciones pacíficas fueron un detonante.

El pueblo en general se está uniendo para pedir un cambio en las formas de gobierno, hacia qué dirección irá el cambio no sabría decir” – comparte.