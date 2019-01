Carlos Rocha. Salteño. Estados Unidos. Exciclista y pasional de la causa manya

“El Villa Teresa, el Artigas de Salto, San Martin, Policial, San Eugenio y seleciones de Salto y uruguayas. Esos fueron los equipos y cada uno supo de ser parte de etapas que no olvido”.

*******

Más allá de la distancia, la tecnología acerca. Por eso, CARLOS ROCHA “hace ruta” por algunos minutos en Salto, postergando el presente de sus vivencias en Estados Unidos. “Carloncho” (inevitable apelar al seudónimo), fue uno más en los tiempos en que Federico Moreira alcanzaba el mayor romance con el protagonismo.

Pero el hecho es que no pocos salteños se sumaban a aquella constelación, cuando Rutas de América y la Vuelta del Uruguay por ejemplo, adquirirían fuego vital y resonancia inocultable. La década de los 80 y principio de los 90.

Hasta que en el caso de “Carloncho” Rocha, decidió algo más que una aventura: afincarse en el coloso país del norte y que el trabajo de todos los días, contemplara fines de dignidad y sueños.

Es después de todo, la irrefrenable consigna del que se va. 18 años en la tierra imperial. Un salteño….entre tantos.

AHORA QUE ES TIEMPO “MANYA”

La pretemporada del plantel superior de Peñarol en Estados Unidos. Ha sido la ocasión para que cientos militantes de la causa aurinegra en aquel país, solazaran su espíritu a partir de ese encuentro-reencuentro con los colores y sobre todo, porque los futbolistas abrieron el corazón a quienes tienen su vida en movimiento, por aquellos lejanos lares.

El puente tendido con EL PUEBLO, para que Carlos Rocha vuelque sensaciones. No está demás ir juntando palabras, más allá de la emoción que gana el espacio y se vuelve magia.

“La noche del partido fue impresionante por la cantidad de gente de Peñarol. Aquí no están acostumbrados de ver algo así y en el estadio se batió récord de asistencia. Al “Tito” Formeliano lo estaba esperando, por una cuestión de salteños sin dudas. Yo tengo la bandera de Salto, ese es el punto y entonces todo se mezcló en materia de emociones.

Resultó ser un muchacho humilde, ofreciendo lo mejor de su actitud. Pero en general hay que decirlo con todas las letras: todo el plantel de Peñarol se comportó con nosotros de la mejor manera. Hablo de los que estamos fuera del país”.

“NO SABÍAN COMO SE VIVE ESTO”

En el diálogo a distancia, el nombre de Salto como eje de la añoranza, aunque “Carloncho” Rocha seguro que tiene en claro, que el horizonte no deja de situarse en el país que cobijó los objetivos.

En tanto, el arribo de Peñarol, es como retornar a la esencia del Uruguay del fútbol y del candombe, no por nada varios futbolistas aurinegros se sumaron a la cuerda de los “charrúas” que conviven en la tierra imperial.

“Fue tremendo todo como experiencia. Mis hijos que nacieron aquí lo disfrutaron de la mejor manera, porque no sabían como se vive esto. Estuvimos en medio de la barra. Aquí cada equipo trae su banda de instrumentos. Mi hija me decía: ¿por qué nosotros no dejamos tocar a la otra banda?. Sucede que en donde vivimos es todo controlado: cuando toca una banda la otra escucha. Termina la de enfrente y arranca la otra. O sea, se van intercalando. El tema es que tratándose de la hinchada de Peñarol, cantamos todo el partido y no podía ser de otra manera!”

**********

“Carloncho” Rocha. El del ciclismo.

El de la década de los 80. Aquel “Toro” declarado sobre la chiva y con tantas carreras en la historia personal. Acaso, tiempos en que el ciclismo sabía de otra dimensión y Salto fue cuna de grandes, más allá de Federico.

Hasta que llegaría la hora de la partida.

Y “Carloncho” sintiendo a la distancia que la melancolía a veces golpea y el nombre de Salto también.

Mientras Peñarol a ellos, le devolvió un pedacito de país. De redoblante y pelota. Al fin de cuentas….cosa de uruguayos.

Sabor a esencia. Esencia del querer….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-