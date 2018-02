Días pasados, en medio de un extenso diálogo mantenido con el músico, poeta y recitador Américo Gaudín, surgió el tema de la estrecha amistad que tuvo el privilegio de mantener con grandes referentes de la literatura y de la cultura en general. Entre ellos, nada menos que Marosa di Giorgio y Víctor Lima. “Y pensar que con Víctor hacíamos recitales en la radio y también lo acompañaba a las escuelas que él iba, yo acompañaba y a veces cantaba también las sambas que él cantaba. Ese sí que era un referente de la cultura viva. Conversábamos sobre las letras, el lenguaje, la importancia de las palabras… porque hay gente que habla mucho pero que no expresa nada”, reflexiona Gaudín. Respecto a Marosa, son muchos los momentos compartidos que puede recordar, “por ejemplo que también leíamos poemas en Radio Salto y que yo hasta a las termas iba con ella”, comenta. Pero durante el diálogo, Américo Gaudín hace hincapié en cierto “desprecio” de la sociedad salteña hacia sus artistas. A propósito dice enfáticamente: “A Marosa toda la sociedad salteña la rechazaba”. Y sobre Víctor Lima cuenta: “Siempre fue rechazado porque tomaba, y cuando le hicieron una despedida, cuando se fue para Treinta y Tres, la despedida fue en la Confitería Oriental y se burlaron de él… pobre… porque estaba hablando y tenía una curda regular, estaba haciendo un discurso y se burlaron, terminó todo en una carcajada”. Y resulta –podríamos agregar nosotros- que actualmente tantas cosas en Salto se llaman “Víctor R. Lima”: un barrio, una escuela, el escenario del teatro de verano, una cooperativa, entre otras. Simplemente por “no ser vanidoso”, dice Gaudín, es que no tiene fotografías ni con Víctor Lima ni con Marosa di Giorgio: “No tengo fotos con ninguno de ellos. Ni con Alfredo Zitarrosa, que estuvo en mi casa. No soy vanidoso”.

“Manual de Persistencia”

Con la salteña Elsa Trolio, Brecha inicia una importante serie de entrevistas

Salto dice ¡presente! Sucede que este pasado viernes, el semanario capitalino Brecha, publicó la primera de una serie de entrevistas a artistas plásticos que viven y producen desde el interior del país. Y la elegida para inaugurar la serie, titulada “Manual de Persistencia”, fue la salteña Elsa Trolio. La entrevista lleva por título “Elsa Trolio o cómo instalar la materia y el símbolo”. Dice la presentación: “Es difícil ser artista visual en Uruguay. Y tratar de vivir de ello o de actividades conexas a la creación. Pero si la elección vocacional se da fuera de Montevideo, las condiciones se tornan aún más raras y exigentes. Elsa Trolio (Salto, 1954) es una de las principales exponentes de las artes plásticas en Salto, ciudad donde vive y produce su obra. Con el tiempo se ha constituido, además, en una referente de la cultura local. Docente en talleres de la Intendencia de Salto, cofundadora de la Asociación de Artistas Plásticos Salteños (Aplas), ha participado en numerosas muestras colectivas nacionales e internacionales, llegando incluso a exponer lado a lado junto a Antoni Tápies (en Barcelona, año 1988). Recientemente fue invitada a exponer en Bolonia, Italia…”. Bienvenida sea esta presencia de Salto en un medio de difusión que recorre el país.

Con fuerte apuesta al libro digital, dio comienzo la 27ª edición de la Feria del Libro de Cuba

Se trata de uno de los mayores eventos de la cultura a nivel internacional. La 27ª Feria Internacional del Libro de La Habana quedó inaugurada este jueves 1º en San Carlos de La Cabaña. Más de 600 novedades literarias, 4 mil títulos y cuatro millones de ejemplares conforman el evento, al que este año acuden 467 invitados de 41 naciones. En 2018, los organizadores de la Feria del Libro han potenciado la presencia y el acceso a los libros digitales. “Miles de textos estarán a disposición de los lectores que prefieren disfrutar de buenas letras en una tablet, celular u otro dispositivo electrónico. Cuba Digital se proyecta como un espacio expositivo para estas producciones”, dijo en la inauguración Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Comité Organizador, quien además subrayó que “Mientras en otras regiones se ha perdido la esperanza de que los pueblos lean, en nuestro país se cree en el papel edificante de la lectura”. Y agregó que “Esta Feria es prueba de la importancia que Cuba le concede al libro en un contexto internacional que realza esa seudocultura global y niega las raíces nacionales y los valores patrios”.