¿Quién dijo que la ciencia y el arte no podían ir de la mano? El artista salteño Diego Santurio pudo conjugar ambos aspectos que parecen estar en dos puntos opuestos a través de una obra que en breve se podrá ver en la explanada sobre el Aula Magna de la Universidad de la República.

En el marco del Segundo Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Básicas organizado por el Centro Universitario CENUR Litoral Norte Sede Salto junto con la Facultad de Ciencias de la UdelaR, Santurio lució lo que será la enorme estructura que representará a la ciencia en la UdelaR.

«Hidrofílica», es el nombre de la obra, que si bien aún no está terminada porque el autor prefiere darle los últimos detalles en el lugar en que se exhibirá definitivamente (y aún restan algunas reparaciones sobre el piso de la explanada del Aula Magna), se pudo ver parte de la infraestructura en una exhibición que se realizó días atrás en oportunidad de desarrollarse el Congreso de las Ciencias en nuestra ciudad.

La participación del artista en el congreso se llevó a cabo trabajando en vivo mostrando la evolución y el proceso creativo, el diálogo entre el arte y la ciencia. La instalación definitiva e inauguración de la obra será en el marco de los 60 años de presencia universitaria en Salto, en los próximos meses.

EL ARTE Y LA CIENCIA DE LA MANO

En diálogo con EL PUEBLO, Santurio resaltó la similitud en el trabajo del artista y el científico, en la medida que ambos tienen un proceso de trabajo e investigación. “La diferencia tal vez es que en la ciencia uno va tras algo más específico y en el arte no es tan específico y el objetivo no se considera, capaz no se descubre una enfermedad pero se descubren otras cosas”, comentó.

Santurio agradeció a la profesora y escritora Laura Domínguez, y resaltó la labor del Investigador en Biofiísicaquímica Dr. Daniel Peluffo, pilares fundamentales en la organización de este importante acontecimiento.

“Para mí, como artista, haber formado parte de alguna manera de esa actividad de una gran trascendencia por el nivel académico de quienes participaron es sumamente importante y es tan o más importante que estar en un museo o en una exposición con otros artistas. Me pone a mí como artista en un lugar muy diferente. Se puede ver como la ciencia está involucrada desde lo constructivo, desde la metáfora conceptual hay mucho material involucrado y se puede involucrar mucho con la ciencia”, comentó Santurio.

Sobre el desarrollo de la obra y su inspiración para realizarla, el artista comentó que mantuvo varias charlas con el investigador Daniel Peluffo en su laboratorio, que sirvieron en cierta medida de base a la idea que definitivamente plasmó con su obra.

“Me dio varias clases sobre membranas celulares y cosas tan geniales, que fue lo que me llevó un poco a esta obra que se llama Hidrofílica, que es una metáfora sobre el pasaje de una molécula en una de las capas de la membrana. También está vinculada un poco con el agua que es parte fundamental en esta ciudad. De alguna manera, con esta obra quería devolverle a Daniel (Pelufo) ese gesto de venir a nuestra ciudad e instalarse aquí y difundir su conocimiento”, comentó Santurio.