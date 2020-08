Copa del Interior de Selecciones

El encuentro a nivel de la Organización del Fútbol del Interior concretado en la víspera, se prolongó más de la cuenta, hasta que finalmente se decretó un Cuarto Intermedio para el próximo martes. Recién entonces se sabrá a cierta sobre las características predominantes de las secuencias que restan, teniendo en cuenta que el monto de dinero a repartir por el organismo, NO CUBRE LOS PRESUPUESTOS.

Cuatro Ligas tienen complicaciones notorias para afrontar la acción, si es que no se profundiza alguna fórmula para incrementar el monto.

En la sesión de ayer, se dejó en claro que cada Liga embolsará 70 mil pesos por presentación, sin que OFI afronte los gastos por conceptos de traslado. La locomoción por cuenta de cada Liga. Al Campeón del Torneo del Interior se le adjudicará una suma de 100 mil pesos y al vicecampeón 80 mil. A la luz de la cuestión económica, las reuniones se prolongaron paralelas en algunos momentos, a los fines de plasmar una estrategia común de parte de quienes accederán a la instancia que resta.

JUGAR O NO JUGAR

De acuerdo a las informaciones que fueron surgiendo al paso de la tarde, se dijo sin más vacilaciones, «que todo se ha complicado desde lo económico, porque hay Ligas que no cubren el presupuesto. Por lo tanto no hay que descartar que se produzcan deserciones, aunque el espíritu es que los 8 combinados puedan darle marco a las fases que vendrán».

En el transcurso de la semana se asumirán gestiones puntuales, una de ellas frente a la empresa de TV que emite los partidos, para considerar un aporte que viabilice la solución. Para cuatro Ligas, sin dobleces en la mira: si no hay más dinero, no jugarán.