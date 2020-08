Lisandro Rossi, el presidente del San Eugenio de 70 años…

-La van remando.

«Yo diría que aprovechamos este tiempo. Que no es un tiempo perdido, porque estamos haciendo lo que era necesario. Esta ausencia de actividad deportiva si del plantel superior se trata tampoco nos vino mal, porque vamos poniendo energía en otros aspectos de la realidad de San Eugenio».

-El mejoramiento de la sede entre ceja y ceja.

«Sin dudas. El convenio que se firmó en el 2013, fue a esos fines. Pero van quedando objetivos».

-Por ejemplo.

«Cocina, vestuarios y duchas. Ahí está la síntesis. Hablamos de sectores internos, que en el futuro harán a la mejor funcionalidad. San Eugenio no deja de ser un proyecto. Entonces también importa el dinero que vayamos recaudando. Decimos que es el dinero que hay que tener y las ideas que no pueden faltar»

-Las ideas en más de una dirección.

«Todos sabemos que en el club que sea, el fútbol cuenta siempre, pero también pensar en la imagen general. En la sede los espacios no faltan a la medida de lo que buscamos. Vamos de a poco, pero vamos firmes. El compromiso del crecimiento institucional de San Eugenio y que el solo hecho de pasar por la sede o entrar, sirva para comprobar el cambio».

DESCUBRIENDO TIEMPOS

12 de agosto.

¡Vaya si no es un día más en la historia de SAN EUGENIO desde el momento que llegó a los 70 años! Las siete décadas vividas, labradas.

El que pasó por todas las divisiones de la Liga Salteña de Fútbol y que en el 2010 plasmó el fin histórico de ascender a la «A».

Ahora es otra lucha. O un disfrute especial.

LISANDRO ROSSI (24 años), el presidente habla de eso.

Marca el perfil del club. Valora la adhesión de la gente.

No reniega de quienes se van sumando a la plantilla de socios, «porque al día de hoy tenemos 95 y cada uno paga 100 pesos. Es una contribución hacia el club. Hay que tener en cuenta que el año que viene de arranque nomás, tenemos el costo de 40 Fichas Médicas, a 250 pesos cada una, pisamos los 10.000 pesos. Queremos llegar a 120 socios como mínimo. Son los últimos meses del año. Integramos el Consejo Único Juvenil que jugará y el Futsal que no nos falta. No es que estemos parado en toda la actividad deportiva. La tenemos y la sostenemos. Es parte del compromiso».