Días pasados visitó Pueblo Lavalleja una delegación del Partido Nacional en el marco de una movilización por todo el país de la agrupación liderada por el Dr. Luis Lacalle Pou. Los gratos visitantes que se hicieron presentes en nuestra localidad fueron la Escribana María Eugenia Almirón y el Constructor y Periodista Gabriel Texeira Núñez y el Diputado por el departamento de Florida José Andrés Arocena.

Fueron recibidos por los dirigentes locales Antonio y Gabriela Henderson, Javier Zorrilla y Ariel Chagas. Eduardo Arocena estuvo dialogando con el alcalde Diego Henderson acompañado de los nombrados. Se compartió un asado con el grupo y momentos de camaradería. Nosotros estuvimos allí y pudimos entrevistar al diputado floridense José Andrés Arocena donde nos hace una radiografía.

De este Uruguay en que vivimos, cada pregunta que le formulamos fueron bien respondidas por el legislador, hablando claro y sin esconder nada; su carta de presentación.

“Soy el Diputado por el Departamento de Florida, por el Partido Nacional en recorrida por la gira de Todos del sector de Lacalle Pou, por el departamento de Salto”.

Hablemos un poco sobre este tema de la lechería, donde está pegando muy fuerte. En Salto tenemos entendido que ya cerraron más de 17 tambos. ¿Cuál es la situación en Florida?

“Nosotros en estos momentos estamos en Colonia Lavalleja y venimos de Colonia Rubio. Justamente de encontrarnos con tamberos. Quizá en esta zona está pegando muy fuerte pero aquí hay una incidencia muy importante donde una empresa láctea que todos estos años ha estado pagando menos la leche. En cambio en Florida – que Conaprole es más importante – se estaba pagando un precio sensiblemente mayor. De todas formas la lechería ha impactado. En Florida la caída del sector lechero presenta por mes seis millones de dólares menos para el departamento. Todos los meses le deja de entrar seis millones de dólares, en un departamento chico y con poca población como el nuestro es impactante”.

¿Qué quiere decir?

“Que existe menor actividad comercial, menor actividad económica, menos puestos de trabajo como corresponde a esta realidad cuando hay crisis, lo que más sienten son los pequeños productores, porque los grandes son más eficientes, compran máquinas, tienen una espalda más ancha para aguantar el cimbronazo”.

Lo de Venezuela ha sido un tremendo golpe;el no pago en fecha de los productos lácteos que exportó nuestro país. ¿Qué opinión le merece?

“El tema de Venezuela es bastante complejo y allí hay involucrados en forma equivocada. Mucha gente de Uruguay. Tampoco nos podemos hacer los distraídos ante los malos negocios que se han hecho, parte por haber actuado de mala fe, desde el presidente de la República hasta el Parlamento. Cuando se hizo una ley de pago adelantado de ANCAP que votó el Parlamento con la intención de pagar a las empresas lácteas.

Venezuela pagaba a las empresas uruguayas e incumplió el trato. Fue así que llegaron acusaciones múltiples. Lo cierto es que se actuó de mala fe y mala voluntad y acá el tema es mucho más profundo que Venezuela. Es un tema del Uruguay y de los costos internos, de los costos que el país tiene que es casi imposible producir.

¿Cuál es la realidad de nuestro país? ¿Somos todos tontos que no podemos producir ni trabajar?

Cuando los productores agropecuarios supieron cómo se reactivó el campo se compró maquinaria, se invirtió en cultivos, en genética, anima, genética agrícola”.

¿Cómo floreció el campo?

“Porque se podía trabajar… ahora los precios internacionales bajan y los costos internos del Uruguay suben. Entonces el país ahora entra en una crisis, ahora de inflación de un índice fiscal obsceno de cuatro por ciento, entra en un recorte económico por todos lados. Un sistema de infraestructura, llámese carreteras, caminos destruidos y no podemos ni tenemos chance de ver cómo solucionar. El Uruguay está de rodillas y jadeando”.