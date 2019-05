Montevideo, 20 may (EFE).- El dólar estadounidense se apreció este lunes un 0,02 % frente al peso uruguayo al término de las operaciones de la jornada en el mercado de cambio libre de Montevideo, según datos del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Venta: 36,02 pesos.

Compra: 34,52 pesos. EFE

El dólar se aprecia un 0,43 % frente al peso argentino

Buenos Aires, 20 may (EFE).- El precio del dólar subió este lunes un 0,43 % frente al peso argentino al cierre del mercado de cambios de Buenos Aires. El valor promedio de la divisa estadounidense quedó establecido en: Compra: 44,20 pesos. Venta: 46,20 pesos. Fuente: Banco de la Nación Argentina. EFE

El dólar se aprecia levemente, un 0,05 % frente al peso chileno

Santiago de Chile, 20 may (EFE).- El dólar se apreció hoy levemente, un 0,05 % frente al peso chileno, tras cerrar en 696,40 pesos vendedor en el mercado financiero local, 0,40 pesos más que el pasado viernes.

Una nueva baja, del 0,66 % en el precio del cobre, que cerró en 2,714 dólares por libra, en el marco de la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, enmarcó la jornada, contrarrestada en parte por un leva caída del dólar frente a otras monedas en los mercados internacionales, dijeron los operadores. Lunes: Compra: 696,10 pesos Venta: 696,40 pesos. Fuente: Operadores de Mercado. EFE

El dólar estadounidense cede un 0,17 % frente al guaraní paraguayo

Asunción, 17 may (EFE).- El dólar estadounidense redujo este viernes su cotización un 0,17 % en relación al guaraní paraguayo. Compra: 6.277 guaraníes. Venta: 6.290 guaraníes. Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). EFE