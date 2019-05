Montevideo, 21 may (EFE).- El dólar estadounidense se mantuvo estable este martes frente al peso uruguayo al término de las operaciones de la jornada en el mercado de cambio libre de Montevideo, según datos del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Venta: 36,02 pesos.

Compra: 34,52 pesos. EFE

El dólar baja un 0,87 % frente al peso argentino

Buenos Aires, 21 may (EFE).- El precio del dólar bajó este martes un 0,87 % frente al peso argentino al cierre del mercado de cambios de Buenos Aires. El valor promedio de la divisa estadounidense quedó establecido en: Compra: 43,80 pesos. Venta: 45,80 pesos. Fuente: Banco de la Nación Argentina. EFE

El dólar estadounidense sube un 0,28 % frente al guaraní paraguayo

Asunción, 21 may (EFE).- El dólar estadounidense aumentó este martes su cotización un 0,28 % en su cruce con el guaraní paraguayo.

Compra: 6.313 guaraníes.

Venta: 6.326 guaraníes.

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). EFE

El dólar cierra con una variación positiva del 0,30 % respecto al sol peruano

Lima, 21 may (EFE).- El dólar cerró este martes con una variación positiva del 0,30 % respecto a la cotización del sol peruano.

Venta: 3,340 soles

Compra: 3,320 soles

Fuente: Casas de cambio. EFE