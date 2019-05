En dos escenarios, se completa una nueva fecha del «Salteño»

En la jornada de hoy domingo, en los dos escenarios habilitados para la competencia, se estará completando la disputa de una nueva fecha del campeonato «Salteño» en ambas divisionales. Y sin dudas es otra fecha clave y determinante para varios, por no decir todos, ya que el campeonato ingresa en la recta final de su fase regular, y más allá de las posiciones y tranquilidad de aquellos equipos que hoy lideran., y también de alguno de sus escoltas, por lo «apretado» de las posiciones entro los vanguardistas, volvemos a redundar en nuestra opinión de que cada resultado a favor, y cada punto conseguido de aquí al final de la fase regular pueden ser pasaporte a zona de clasificación a las instancias definitorias.

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B»

Divisional «A»: Quinta fecha (Tercera rueda)

Divisional «B»: Novena fecha (Segunda rueda)

Domingo 12 de mayo

Escenario: Estadio «1º de Diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C)

Valor de la entada: General $ 30.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: DUBLÍN CENTRAL vs ATLÉTICO ARSENAL («B»)

Hora 19.30: GÉNEVE 5 vs CEIBAL («A»)

Hora 21.00: SALTO ROWING vs SALTO GRANDE («B»)

Hora 22.30: HINDÚ vs ATLÉTICO JUVENTUS («B»)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: NACIONAL vs PARQUE SOLARI («B»)

Hora 20.00: ALMAGRO vs CHANÁ («A»)

Hora 22.00: PROGRESO vs SALADERO («B»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso