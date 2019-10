Los tajos que no faltaron en la programación del fútbol que se viene, desde el momento que mañana miércoles NO SE JUGARÁN NINGUNO DE LOS PARTIDOS ATRASADOS, mientras que el domingo se encarará la última fecha del Campeonato Clausura. Por lo tanto no habrá perjuicios para la «B», que parecía condenado a aguardar una semana más para retornar su calendario y afrontar la última fecha. Es del caso pasar revista a los seis partidos y los escenarios ya resueltos.

PARQUE RUFINO ARÚJO

Hora 16- Deportivo Artigas vs River Plate.

CANCHA DE SALADERO

Hora 16- Saladero vs Salto Uruguay.

PARQUE DICKINSON

Hora 16- Universitario vs Ceibal.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 16- Ferro Carril vs Salto Nuevo.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 16- Nacional vs Gladiador.

PARQUE TOMÁS GREEN

Hora 16- Libertad vs Progreso.

**********

LOS TRES POSTERGADOS

Dos de los tres partidos pendientes un día y el restante 72 horas después. Será el bajar la cortina al Campeonato Clausura en la «A».

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE

Parque Dickinson.

Hora 19.30′- Universitario vs River Plate.

Hora 21.30- Ferro Carril vs Ceibal.

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.

Hora 16- Ferro Carril vs Universitario.

**********

SALTO FRENTE A BELLA UNIÓN EN SUB 14 Y SUB 15

Tras la derrota de la Sub 14 el pasado sábado en Artigas por 1 a 0, el próximo 19 los combinados juveniles retornarán a la condición de local en el Dickinson, en el marco de la nueva fecha del Campeonato del Interior. A las 15 horas en Sub 14 y a las 17 horas en Sub 15. Es del caso puntualizar que en Artigas solo se jugó en Sub 14, desde el momento que Artigas no participa en Sub 15.