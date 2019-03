En la jornada de hoy domingo, en los dos escenarios habilitados para la competencia, se estará completando la disputa de una nueva fecha del Campeonato Salteño en ambas divisionales. La importancia de sumatoria que seguramente debería ser la premisa, y la consigna en cada uno de los de equipos de aquí, al cierre de la fase regular de campeonato. En relación a la división de ascenso «B» se juega la cuarta fecha, de la segunda rueda, luego solo restarán siete para el cierre previo a las definiciones, mientras que en la divisional de privilegio, se juega la séptima (y última) fecha de la segunda rueda, donde luego restará toda una rueda (tercera y última) previo a las definiciones.

ASÍ JUGARÁN

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019. Campeonato «Salteño»: Divisionales «A» (séptima fecha de segunda rueda), y «B» (cuarta fecha de segunda rueda)

Domingo 31 de marzo. Universitario. Valor de la entrada: General $ 30.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: BOHANES vs SALTO ROWING («B»)

Hora 21.00: CHANÁ vs CEIBAL («A»)

********

Estadio «1º de Diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 30.00

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: SALADERO vs ATLÉTICO JUVENTUS («B»)

Hora 21.00: NACIONAL vs SALTO GRANDE («B»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso