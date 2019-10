Finalmente ayer a la noche a nivel de la Divisional «A», se resolvió jugar los dos partidos pendientes de la séptima fecha del Campeonato Clausura: los de River Plate vs Universitario y Ceibal vs Ferro Carril. En tanto para el miércoles de la semana próxima el juego de Ferro Carril-Universitario, pendiente de la 9ª, llegando todos a la última fecha en igualdad de condiciones: con los mismos partidos jugados y sin ventaja para nadie.

De todas maneras, un aspecto no es menor: el fallo del Tribunal Arbitral respecto al partido entre Ceibal-Salto Nuevo, el que fue suspendido a los 30′ del segundo tiempo y con Ceibal imponiéndose 1 a 0. A su vez, Salto Nuevo reclamó los puntos, por interpretar que las situaciones que distorsionaron el partido nacieron desde jugadores de Ceibal.

ÚNICOS LOS DOS

Para tenerse en cuenta los dos partidos del próximo domingo en el fútbol de la «A».

PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 16: River Plate vs Universitario.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 16: Ceibal vs Ferro Carril.

**********

LIBERTAD DE ACCIÓN PARA LA «B»

Ayer a la noche en el Consejo Superior, se planteó la situación: ¿la «B» debiese o no suspender los partidos de su última fecha, teniendo en cuenta que es preliminarista por reglamento y la «A» no disputará la fecha número 11 del tramo final?

A solicitud de la delegación de Ceibal y con los votos de una mayoría, se concedió libertad de decisión a la «B». Si el domingo quiere jugar su última fecha, lo hará sin complicaciones de tipo alguno. Hoy de noche en la sesión, se asumirá la postura.

No se descarta que la «B» juegue de preliminar en los dos partidos de la «A» y afronte en dos canchas, dos dobles jornadas. Nada se lo impide.

FLACURA DE RECAUDACIÓN

Jugar el sábado, es condena en materia de venta de entradas y recaudación. En el que pasó, para reeditar lo sucedido en circunstancias similares.

Parque Dickinson: 290 entradas y $ 40.000. Saladero: 116 y $ 16.500. Nacional: 181 y $ 26.300. Forti: 166 y $ 23.100. Deportivo Artigas: 84 y $ 11.750. El total de entradas: 837. La recaudación por todo concepto: $ 125.810.

DE PENAS EN PENAS

Desde el Tribunal, rigurosos en las sanciones. A saber: Luis Lima (Ceibal) 1, Víctor Rodríguez (Salto Nuevo) 5, Gonzalo Trindade y Güilvert Duffey (Salto Nuevo) 6, Christian Cavani (Ceibal) 5. Con destino al Tribunal, los expulsados Franco Rivero y Richard Toriani (Ceibal) y Diego Argaín (River Plate), más Pablo Gómez (camillero de Saladero).

JUGANDO LA SUB 14

Tras las imposiciones ante Young el pasado sábado, Salto volverá a jugar el sábado próximo por el Campeonato del Interior. En Artigas en Sub 14 a la hora 15. Solo en esa categoría.

Al inicio de la sesión del Consejo Superior, sostenido aplausos para Ferro Carril y Universitario, más palabras de valoraciones que no faltaron desde el presidente de la Liga y algunos delegados. El delegado de Ceibal (De los Santos), solicitó audiencia al Tribunal de Penas y el de Salto Uruguay (Vela) al Colegio de Jueces.