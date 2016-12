Ramón Rivas a decisión plena

“Ya ha jugado y es bueno”, en el apunte de RAMÓN WALTER RIVAS a EL PUEBLO.

El DT finalmente se pronunció sobre el sustituto de Joaquín “Coqui” Burutarán, quien deberá permanecer un partido al margen por acumulación de dos tarjetas amarillas. De lo que no hay dudas además, es que los restantes jugadores que conforman la estructura defensiva de Universitario, también saben de la eficacia que supone BRUNO VIERA.

No por otra razón será el indicado para cubrir la baja de Burutarán. Universitario se transforma en exclusivo dueño de la punta con 6 unidades, producto de dos imposiciones y por el mismo registro: en ambos casos, el 1 a 0. El poder ejecutivo de Alexander Píriz Primero ante Nacional y de última frente a Salto Nuevo.

ÁVALOS POR EL MEDIO Y LAXAGUE, EL SOCIO

Para los rojos, el apacible transcurrir de los días, sin obstáculo de tipo alguno. Sin lesionados y con las cartas dadas si de la integración titular se trata. Regulación física por parte del Profesor Carlos Ribero y el fútbol dosificado en la semana, para evitar complejidades. Después de todo, Universitario llega intacto. Ratificado Franco Ávalos en zona de volantes, de los juveniles potenciados a la hora misma de la titularidad. Ya en su momento cuando suplió a Facio, dio razones de influencia. Por eso, uno más en esa zona vital. De mitad de cancha para arriba, el socio de Alexander Píriz es inamovible: Matías Laxague. De los que puede ganar la banda o proponerse la diagonal. Y el gol que no le falta.

ELLOS: LOS ONCE

Cierre de semana para Universitario, en la antesala del juego ante Gladiador, el domingo a la noche. Para el arco: JOHN PATRICK BURGARDT. En el sector defensivo: OCTAVIO PINTOS, MATÍAS FLORES, ELBIO JOSÉ CONTI, BRUNO VIERA. Para volantear; MARCELO ALEXANDER MENONI, LUIS EDUARDO FACIO, FRANCO ÁVALOS, VALENTÍN FORNAROLI. A la hora de atacar: la dupla de ALEXANDER PÍRIZ y MATÍAS LAXAGUE. Solo resta saber quieénes conformarán el banco de espera. A ese nivel, Universitario sustenta el privilegio de alternativas para nada descartables: Mauricio Valiente, Facundo Granja, George dos Santos. En buen romance: el potencial de un plantel. Lo tiene.