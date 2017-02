El edil Dr. Gustavo Grassi será el miembro interpelante en el llamado a sala al intendente de Salto, Dr. Andrés Lima ,por el ingreso de personal a la comuna, tal como lo viene manejando la bancada del Partido Colorado.

Según informó a EL PUEBLO, el Presidente de la Junta Departamental, Alberto Villas Boas, los ediles colorados durante el receso del legislativo departamental, plantearon la posibilidad de realizar un llamado a sala al intendente analizando el tema de los ingresos del personal a la comuna.

“El motivo es saber sobre los ingresos que se realizaron en la Intendencia desde el inicio del gobierno a la fecha. El viernes la bancada del Partido Colorado se reunió y ya se están ultimando los detalles para el llamado a sala. Yo, como Presidente de la Junta, todavía no tengo la petición formal pero seguramente se hará una sesión extraordinaria para pedir el llamado”, dijo Villas Boas.

El Partido Colorado como partido lo puede hacer ya que para esta instancia se necesitan once votos y los colorados tienen 13 votos incluyendo al Presidente de la Junta, pero eso no quita el llamado a sala pueda ser acompañado por los ediles independientes (que anteriormente respondían al Frente Amplio) y el Partido Nacional en su caso.

CERCA DE 300 INGRESOS

Villas Boas dijo que su partido hizo un pedido de informes sobre este tema y que “esas cifras no cierran”.

Ante la consulta de este diario sobre la cantidad de funcionarios que ingresaron a la Intendencia según la respuesta que las autoridades del ejecutivo departamental brindaron a los ediles, Villas Boas no brindo números exactos, limitándose a decir que son cifras que “no cierran”.

“Nosotros pensamos que andan en el orden de los casi 300 funcionarios ingresados. Lo que nos mandan en los informes es una cosa, pero lo que sabemos por datos que nos llegan de la cantidad de funcionarios que figuran en la plantilla de cada área, de cuantos eran antes y cuantos son ahora, cuando hacemos ese conteo, nos dan aproximadamente 300 funcionarios, una cifra mucho más alta”, aseguró.

Por eso, “teniendo al intendente en sala, entonces sí, podemos entrar en un debate en relación a eso”, agregó.

Asimismo, el edil colorado comentó que “cada vez que se entrevista a un director se dice una cifra, el gremio (ADEOMS) dice otra cifra y en manifestaciones de la lista 77 se ha dicho que han ingresado más de 250 personas. Nosotros lo que queremos es que se blanquee la cifra, cuantos ingresos hubo por sorteo o concurso y cuantos por designación directa”, enfatizó.

“QUE SE BLANQUEE LA CIFRA”

Sobre las respuestas que esperan del ejecutivo departamental, Villas Boas dijo que esperan que “se blanquee la cifra” sobre la cantidad de ingresos a la intendencia en este período de gobierno.

“Las respuestas deben ser claras en este sentido, queremos saber cuantos fueron los concursos, cuales fueron las bases de esos concursos, quienes integraron las mesas examinadoras de esos concursos y quienes aprobaron esa prueba e ingresaron por ese método. En lo que tiene que ver al sorteo es exactamente lo mismo, queremos saber si fue un sorteo abierto o cerrado, quien fue el escribano actuante, cual fue la nómina de los funcionarios favorecidos. También cuantos ingresaron por designación directa”, señaló el Presidente de la Junta Departamental.