«Futbolísticamente enfermos desde hace tiempo, agarramos el virus de festejar cuartos puestos»

«De un día para otro nos encontramos con una cantidad de tiempo para ponernos a pensar profundamente sobre diferentes temas. Hace algunos días, surgió la noticia de que el técnico de la selección Oscar Washington Tabárez fue enviado al seguro de paro, y eso mezclado con las ganas de salir a tomar una que tenemos nos hizo tirar una frase al aire: «Maestro, tráigame la cuenta por favor.» Porque hoy por hoy el ciclo de Tabárez, lo dicen los papeles del BPS, está terminado. Entonces es tiempo de sacar conclusiones, leer esa cuenta, hacer números y ver si en el futuro queremos seguir pagando el precio de continuar con este entrenador o directamente ya hacer la liquidación y empezar una nueva etapa. Veamos, en esa cuenta dice que de aperitivo nos comimos cuatro con Brasil en el Estadio Centenario dos veces. Y no solo eso, sino que nunca pudimos ganarles jugando como locales. Apenas alguna buena actuación de visitante pero que tampoco terminó en victoria, aun habiendo jugado contra uno de los peores combinados cariocas de la historia, como señala la estadística. También nos comimos la primera derrota de la historia en el Estadio Centenario contra Argentina. Y una Argentina dirigida por Maradona, lo cual hace más indigno el dato. El plato principal fue aquella Copa América Centenario donde teníamos todo para ganar y nos fuimos eliminados en un grupo donde jugaban Venezuela, Jamaica y el siempre detestado México. Ojo, no todos son platos con sabor a derrota, también hay alguna cosita dulce como verlo a Tabárez atendiendo a periodistas de todo el mundo, muchas veces más disfrutable que los propios partidos. O la victoria contra Inglaterra o el partido contra Ghana, que en todo caso fue mérito de los jugadores, de la mano de Suárez y del travesaño, y no del planteo táctico de Tabárez. Después de habernos comido todo esto, la cuenta dice que solo nos tomamos una Copa América en 15 años de proceso, contra un Paraguay que llegó ganando definiciones por penales sin obtener los tres puntos en un solo partido. Que clasificamos a los mundiales, pero que teniendo a la mejor generación de jugadores de la historia nunca pudimos acceder a una final como sí hizo Francia en Rusia 2018 con un técnico debutante. Y de postre te dejamos este dato. ¿Sabías que Tabárez es el técnico que perdió más partidos al frente de la selección uruguaya? Futbolísticamente estamos enfermos desde hace tiempo, nos agarramos el virus de festejar cuartos puestos o que un jugador haya terminado el ciclo básico. Y nosotros queremos festejar títulos como hicieron nuestros antepasados. Maestro, tráiganos la cuenta por favor. Muy rico todo pero ya estamos llenos».