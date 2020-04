Jorge Noboa y el frustrante tiempo con la selección al margen

-La razón de espera, que es una razón en si misma.

«No queda otra. Los que somos parte del fútbol, asumimos esto que pasa, sabiendo que la salud es prioritaria y que los cuidados son los que importan».

-Porque además en el caso de la selección, justo en un momento anímicamente esencial.

«Claro, porque nos quedamos con el torneo zonal. Eso también hace a la historia, aunque bien sabemos que el fin es el Interior. Ganarlo. Entonces, cuando de un día para el otro, se para todo y no se tiene certeza del reinicio, hay situaciones que van cambiando».

-Con franqueza, seguís conectado a ese fin o se limita el metejón. Eso de querer alcanzar lo máximo. De pretender lo pendiente.

«Aquí no vale la pena decir lo que no es o que se mienta, porque después de todo es la realidad: el embalaje decae. Venis jugando y respondiendo, fuiste campeón, cuando se vienen las últimas decisiones se frena todo lo definitivo. Lo anímico también cuenta».

-¿Has hablado con el presidente de la Liga, si es posible ir volviendo?

«Nooooo… él está como la gran mayoría. No saber cuando es el reinicio, que se nos libere de las precauciones y poder entrenar sobre la base de la seguridad. Porque este es tema sanitario, de salud. Hay responsabilidades de hacer cumplir lo que se nos dice, más allá de la gente que uno ve en la vuelta. Entonces te preguntas, ¿cómo es la cosa?»

-Con la selección, será como volver a empezar.

«A algunos niveles sí. Pero no a todos».

**********

CUESTIÓN DE UN DT

Más de un mes, con el fútbol sometido al silencio. Los calendarios al margen.

El tiempo que pasó desde aquellos primeros días de marzo, en que el Salto de JORGE ARIEL NOBOA alcanzó la titulación en el Torneo del Regional Norte.

Hasta le cuesta a la memoria: ¿qué jugadores lesionados? ¿Qué jugadores inhabilitados por suspensión? ¿Cuál es el rival que llegará en el marco de la secuencia definitiva del Campeonato del Interior?

Pero además, ¿fechas posibles de ese reintegro al certamen que tiene a Salto como uno de los mejores ocho? La senda se va cargando de interrogantes. Puntuales. Inexorables.

Noboa es hoy también. Al rescate del estratega.

**********

-Es seguro que te comunicas con los jugadores de la selección.

«Todos los días aparece alguno que tiene algo que decir. En los primeros días con algún video incluído, sobre lo que cada uno podía hacer para no perder la forma. De última, algo de menos contactos. Se entiende»

-¿Se entiende?

«Por eso del embalaje que comentaba. Se entra en eso de no poder lo que se quiere».

-Al fin de cuentas, ¿qué es lo que se convierte en pérdida mayor en medio de un ciclo que se trunca?

«No tengo dudas: la técnica. Porque además esta selección había alcanzado una determinada característica. Un nivel de respuesta general, con la eficacia como cuestión básica. Uno piensa que lo físico se sobrelleva o se alcanza con determinados trabajos aún cuando no sean grupales, pero lo relativo a la técnica es otra cosa. Ahí se pierde».

-¿Qué vas viendo en materia de proyección respecto a la vuelta?

«Creo que esto vendrá de arriba. Primero lo que disponga FIFA, la hora en que AUF y OFI tomarán posición y después las Ligas. Pero tampoco se trata de hacer futurología, porque frente a tantas preguntas, las respuestas son mínimas. Creo que a todos nos va igualando la espera. A nivel de la selección mayor, quiero ser claro: no vamos a arriesgar si las condiciones no están dadas. Cuando tenga que ser que sea, pero los tiempos no pueden adelantarse. Sabemos que de esta no sale de un día para el otro. Pero habrá que ir saliendo».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-