«Lima, es una capital bellísima. Despierta una atracción especial. En quien vive en ella o en quien llega para visitarla. Pero más allá de la estructura de la ciudad, nosotros no hemos dejado de comprobar la calidez de sus habitantes y del afecto que se nos fue transmitiendo a quienes somos parte del Cuerpo Técnico de la selección de Perú. Y hemos pasado momentos complicados, porque todo ciclo encierra dificultades, desencuentros. Es cosa de lo humano. Lo bueno es que siempre estuvo en claro cuál era el objetivo y sobre qué base apuntar.

El hincha del fútbol peruano captó el mensaje, se asoció a ese sentir. Acumular razones desde un Cuerpo Técnico como el nuestro que integra a 13 personas, respaldo que nunca nos ha dejado de faltar desde la Federación, más la respuesta del aficionado.

Es el complemento de todas las áreas. Que Perú haya retornando a un Mundial después de 36 años, un logro en sí mismo, pero el fútbol también es la continuidad. Es saber que el paso que viene no se puede eludir, porque el planteo de una exigencia se transforma en parte esencial de un fútbol del que somos parte».

EL «BOCHA» DESDE ALLÁ

Un total de tres meses en Lima, en pleno azote de la pandemia. Hasta que la chance surgió y en un vuelo humanitario, Sergio Rodolfo Santín, pudo trasladarse a Medellín.

El «Bocha» vive en Medellín. Está su familia.

Pero el centro de operaciones deportivas es Lima.

Desde hace algunos años, Ricardo Gareca lo sumó al mando técnico. Pasaron por Vélez Sarsfield de Argentina, Universitario Deportes de Perú, Palmeiras de Brasil.

Desde marzo de 2015 en la selección peruana, «y no me olvido de ese tiempo en Palmeiras, donde los resultados no acompañaron en alguna medida, pero el trato con nosotros, es como para seguir valorando en el tiempo»

El viernes último, el ida y vuelta de EL PUEBLO con el «Bocha». Más allá de la distancia, la tecnología….¡todo lo puede! Acerca, generando el milagro de voces que van y vienen, más ese cúmulo de sensaciones-emociones que la vida y el fútbol, no dejan de cimentar.

Después de todo, Sergio Santín no permanecerá al margen de aquella esencia, ahora a los 63 años.

El «Bocha» de estos pagos.

Aunque después sintió como válido el más generoso fin: el de proyectar su tiempo. Con aquel talento de jugador. Y con esta suma en control técnico de una selección, que ilusiona, desvela y no recorta tiempos de futuro….

**********

«Fueron tres meses en Lima, cuidándome. Una cuarentena que había que respetar. Lo hice. Salía lo necesario y se buscó que no me faltara nada de lo básico para funcionar en la casa. Pero no fue un tiempo perdido. Con los integrantes del Cuerpo Técnico, con los jugadores, a través del Zoom, los contactos no pararon. Ese fue el objetivo: no parar y hacer lo que estuviese al alcance. Después de todo, el inicio de las eliminatorias, no está lejos.

La base de nosotros es Lima. Siempre alguno de los integrantes del Cuerpo Técnico debe estar en la capital. Si hay quienes tienen que viajar para abrir diálogo con jugadores que están en el exterior, alguno siempre quedará.

Desde el 2015 estamos al frente de la selección Perú y convencidos que lejos de desgastarse el ciclo, se fortalece cada vez más. La continuidad nos está dando un mayor conocimientos. Los recambios son partes de cualquier ciclo y Perú no es la excepción. La propia dinámica del fútbol es también la que nos obliga. Todos quienes somos parte de un Cuerpo Técnico, reconocemos que ese conocimiento del que hablo, es el que decide. Es el jugador sumándose a un núcleo, al que no le debiera faltar nunca consistencia. El valor de lo grupal no puede claudicar ante el menor resbalón. La importancia del equilibrio para saber que siempre es posible enderezar el fin. Perú somos esto y con la gente que alimenta una ilusión, que también pasa por el afecto. Ese afecto del aficionado peruano por su selección, no deja de ser un factor más. Un factor que cuenta y decide».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-