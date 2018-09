El próximo fin de semana (sábado y domingo) Salto será sede del campeonato del Litoral a nivel de selecciones Formativas en categoría Sub 14.

Tras lo que fuera el pasado fin de semana, la disputa en Saltio del campeonato del Litoral O.B.L a nivel de clubes en división Sub 18, la competencia organizada por la Liga Salteña de Básquetbol, y avalada en este caso por la Organización del Básquetbol del Litoral no se detiene, ya que este próximo fin de semana, más precisamente los días sábado 22 y domingo 23 de setiembre, teniendo como escenario de juego el estadio polideportivo “1º de Diciembre de 1912” de la institución Ferro Carril F..C, se estará llevando adelante aquí en nuestro departamento la sede prevista y fijada, esta vez a nivel de selecciones Fomativas en división Sub 14, con participación de los combinados de Salto, Paysandú, Soriano (Mercedes), y Rivera, selecciones que a partir del próximo día viernes en algún caso, ya estarán arribando a nuestra ciudad para iniciar el sábado la competencia prevista.

Sin dudas otra muy buena noticia, no solo para los chicos de Formativas, sino también para todo el entorno, luego de lo que fuera la muy buena organización del pasado torneo a nivel de clubes (aspecto que fuera reconocido en su momento por los responsables de las delegaciones visitantes), ya que en división Sub 18 (clubes) también tuvo a Salto como sede el pasado fin de semana, disputando las selecciones sus partidos en los escenarios del Club A. Universitario y Salto Uruguay respectivamente, torneo que tuvo al equipo “vaticano” del Centro Allavena sanducero como campeón, tras vencer 72 – 71 tras alargue y en polémico final al equipo “decano” salteño de Salto Uruguay, en juego que tuvo todos los ingredientes propios de una final de campeonato.