El exdirigente frenteamplista de Salto, Mario de los Santos, apoyará la precandidatura de Juan Sartori. La decisión tomada por la agrupación «Sueño Joven» será trasladada esta semana al más joven de los precandidatos.

Mario de los Santos y su agrupación “Sueño Joven”, había sido candidato a diputado por el Frente Amplio en 2014 y luego participó del proceso electoral que llevó a Andrés Lima a la Intendencia de Salto.

Pero desde hace un tiempo decidió dar un paso al costado y ahora acompañará a Juan Sartori, porque entiende que “es un candidato exitoso y no viene a la política a servirse, sino a servir”.

Además afirmó que está convencido que la decisión que tomó su grupo es la correcta, y tendrán un encuentro en Montevideo con el precandidato la próxima semana.

“El perfil de nuestra agrupación es el de trabajar por la gente en base a un proyecto común y todo lo referido a los cambios y transformaciones en beneficio de los más débiles. Nuestra identidad es trabajar en el plano social, apostar a mejorar la calidad de vida de la gente en los barrios, erradicando los asentamientos y solucionando los problemas de la gente, cumpliendo de una vez por todas lo que siempre se escribe en todos los programas de gobierno y después no se cumple”, dijo Mario de los Santos.

El exdirigente frenteamplista que ahora apoya a Sartori, sostuvo que su agrupación “nació a la vida política en el Frente Amplio y estuvimos 15 años allí, continuamos hasta 2017 cuando rompimos un acuerdo con el intendente de Salto y nos fuimos del Frente porque no tuvimos el respaldo de la fuerza política. Y sentimos que el Frente Amplio ha fracasado en su programa y por eso nosotros nos fuimos a buscar nuevos horizontes donde sí encontremos esos cambios y transformaciones que el país y los uruguayos necesitan”.

Mario de los Santos fue candidato a diputado por el Frente Amplio en Salto en el año 2014 con la Lista 77005 y en las elecciones departamentales de mayo de 2015 obtuvo 1.000 votos con la lista 325, que acompañó la candidatura del actual intendente Andrés Lima a la Intendencia de Salto.

Pero tras las desilusiones y los desacuerdos que ha mantenido con la izquierda, De los Santos y su agrupación decidieron dar el gran salto. “Decidimos apoyar en lo nacional a Juan Sartori porque nos inspira confianza, es un hombre joven y con futuro, sabemos que es un empresario exitoso y que no necesita nada, además creemos que él no viene a la política a servirse sino a transformar y a quedar en la historia de romper esos 15 años de gobierno del Frente Amplio con proyectos y propuestas claras”.

El dirigente político salteño sostuvo que “una de las propuestas que más nos gustó fue que habló del empleo, es lo que necesitan los uruguayos, puestos de trabajo, la gente no quiere que le regalen nada sino que quiere trabajo, y no lo pueden encontrar por falta de oportunidades. Y creemos que con Sartori hay un camino posible”.