En el FA todos los días se destapa un nuevo caso de corrupción» dijo Sartori y añadió que «nadie puede entender la posición de Uruguay frente a la crisis venezolana»

El precandidato nacionalista, Juan Sartori, condenó la situación que se está viviendo en Venezuela y criticó al gobierno uruguayo por no ponerse del lado del pueblo venezolano. También se refirió al pedido de procesamiento del diputado frenteamplista, Daniel Placeres, por sus vínculos con la empresa Envidrio.

“Todos los días se destapa un problema nuevo, al borde de la corrupción y del delito. Creo que este gobierno está teniendo demasiados casos de esos como para generar confianza en la población”, sostuvo Sartori. Dijo que varios integrantes del oficialismo, como el ministro Astori, legisladores y otros integrantes del Frente Amplio, han dicho que están al tanto de casos de corrupción en el Gobierno, y consideró que “lo más lógico”, es que se lleve a la justicia a “quienes hayan faltado a la confianza de la gente”.

Con respecto a la situación actual de Venezuela, Sartori indicó que lo que se está viviendo allí es una verdadera “tragedia humana”. “Hay un dictador que ya tiene muchísimas muertes encima y hay una comunidad local e internacional pidiendo elecciones libres lo antes posible”, sostuvo. En relación a la posición de Uruguay frente a la crisis que está viviendo el país sudamericano, Sartori dijo que “nadie la puede entender”. “En ese juego ambiguo que tiene el gobierno uruguayo, surgen vínculos y negocios entre ambos que no se explican. Creo que lo importante es que Uruguay esté lo antes posible del lado del pueblo venezolano. Lo que está pasando allí es inaceptable”, añadió.

Hoy en la mañana, el precandidato estuvo recorriendo la feria de Colón, donde charló con los vecinos y trabajadores del lugar, que le mostraron su preocupación por los altos costos de vida.

“Muchos me dijeron que con su sueldo o con su jubilación no les da para comprar los productos más básicos, no les da para llegar a fin de mes: eso demuestra que somos un país demasiado caro, no solo en comparación con la región sino también con el mundo. Lo que hay es un problema de impuestos, de sobrecostos, de ineficiencias del Estado que se termina viendo reflejado en una calidad de vida cada vez más baja y más difícil para todos los uruguayos”, explicó.

Dijo que los números, como la inflación, son importantes, pero consideró que antes que nada se deben mirar las situaciones que están viviendo las personas que son lo que más le preocupa. “Lo que más me importa es resolver los problemas cotidianos de la gente y uno de ellos es que Uruguay se está volviendo un país cada vez más caro y la gente tiene menos posibilidades de llegar a fin de mes. Ese tema hay que atacarlo inmediatamente”, indicó.

SE SUMAN MÁS INCORPORACIONES A LA PRECANDIDATURA NACIONALISTA DE JUAN SARTORI

Tras abandonar el Partido de la Gente, se concretó la adhesión de Jorge Pintos, edil de Salto y candidato a la diputación por la lista 444 de aquel departamento.

Pintos afirmó que Sartori es el único precandidato que brinda la estructura para llevar adelante los proyectos de cambio que la ciudadanía necesita.

El apoyo a Sartori fue muy estudiado y se decidió en conjunto con toda la agrupación al considerar que el anterior partido no brindaba las garantías necesarias para llevar adelante un cambio por el bienestar social, agregó Pintos.

También en la sede de Avanza en Plaza Independencia se oficializó el apoyo a Sartori del dirigente Edgardo Machado, proveniente de la lista 40 del Partido Nacional.

Machado afirmó que Sartori es la renovación, que viene con buenas propuestas para el futuro del país, destacando sus ideas y el acercamiento con la gente.