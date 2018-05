“Se ha podido hacer poco porque hay un secreto confeso y hay herramientas que no se pueden usar en democracia y que no se deben usar nunca, desgraciadamente”, dijo el expresidente. En la inauguración del Espacio Memorial Penal de Libertad, el expresidente José Mujica aseguró que “está convencido” que existe un pacto de silencio entre los militares para evitar que avance la búsqueda de desaparecidos. “Se ha podido hacer poco (para esclarecer los casos de desaparecidos) porque hay un secreto confeso y hay herramientas que no se pueden usar en democracia y que no se deben usar nunca, desgraciadamente”, aseguró Mujica a los medios de comunicación. El expresidente consideró que “algo se hizo y algo se puede hacer” en este aspecto, pero “llegar a la verdad descarnada es difícil. A lo que podemos llegar son a pedazos de verdad”, indicó. “Yo entiendo el sentimiento pero estar en el gobierno no es estar en la verdad absoluta de que se hace lo que uno quiere”, explicó el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP). Del acto participaron diversas figuras del gobierno, entre ellas el presidente Tabaré Vázquez, que se retiró del lugar sin dar declaraciones. La oratoria del gobierno la hizo la ministra de Educación, María Julia Muñoz (foto), quien dijo que “aquí no hubo guerra, sino mujeres y hombres desarmados que fueron perseguidos con crueldad. El extremo del olvido es condenable y doloroso”. El Monumento se ubica en en el kilómetro 52.500 de la Ruta 1 en el departamento de San José, en la intersección con la Ruta 89. Del evento también participó el presidente Tabaré Vázquez. El objetivo del monumento, que fue financiado por el Ministerio de Transporte, es recordar a los casi 2800 uruguayos que estuvieron detenidos por razones políticas en ese establecimiento, informó San José Ahora.

(EL PAIS)