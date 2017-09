Luego de su salida del parlamento el ahora exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, pasará a percibir una suma considerable en concepto de subsidio la que le pagará toda la sociedad por haber ejercido el cargo, de la nada despreciable cifra de 379.755pesos mensuales que equivale a unos 13.050 dólares aproximadamente.

Si bien Sendic ha ganado a lo largo de los 30 meses en los que ejerció la vicepresidencia de la República, la suma de 13.259.610 pesos, a razón de un promedio de 441.987 pesos por mes, ahora percibirá ese monto que va al menos hasta el final del período.

Por eso, en esta entrega de nuestra sección semanal Detrás de los Números, daremos a conocer estos números y su relación con lo que percibe el resto de los asalariados uruguayos en relación al extitular del Poder Legislativo.

EL MISMO

El sistema que tiene previsto el pago de este dineral al exsenador y vicepresidente de la República, Raúl Sendic, de 379.755 pesos por mes, por el mero hecho de haber ocupado ese cargo más allá de su productividad o no como tal, algo que no existe y no se mide en la gestión pública, es ensordecedor al lado de lo que gana el resto del pueblo uruguayo.

Y es el mismo que fija que un trabajador tenga como salario mínimo nacional actual es de $ 12.265 pesos en términos nominales y el gobierno ya fijó para el año que viene, el 2018, un valor de $ 13.430 pesos nominales para el salario. Estos números, ni siquiera son acordes a lo que debe percibir un trabajador, pero lo que lo hace más obsceno aún es que los salarios fijados para los empleados públicos oscilan en los 32.835 pesos en promedio nominales.

Además si lo comparamos con el sueldo de un profesional sumamente preparado para llevar adelante la gestión de una entidad pública estatal, como lo es el rector de la Universidad de la República, el mismo tiene un sueldo nominal total de 136.100 pesos mensuales, cuando su trabajo impone la responsabilidad de manejar un monstruo enorme como es la universidad estatal y que además por sus manos pasan 420 millones de dólares los cuales debe administrar con sumo cuidado y dedicación.

Que Sendic haya renunciado más allá de si está bien o mal, lo que importa es que no debería percibir un subsidio por haberlo hecho, ya que se trató de un cargo público. Pero en el caso de lo que fuera a recibirlo, no es buena cosa que el monto del dinero a recibir sea tan alto.

LOS NÚMEROS

379.755 pesos por mes recibirá Sendic

13.259.610 pesos es lo que ganó en 30 meses

12.265 pesos es el salario mínimo nacional

32.385 pesos es el ingreso promedio de un trabajador

136.100 pesos percibe un funcionario preparado