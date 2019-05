Aunque los principales dirigentes del Frente Amplio en Salto manifiesten que la polarización política que vivirá nuestro departamento en las próximas instancias electorales es únicamente entre ese partido y los de la oposición, y no dentro del propio Frente Amplio, es claro que la conformación de un nuevo sublema que reúne a prácticamente todo el partido (diez agrupaciones y abierto a recibir otras), exceptuando quienes apoyan a Andrés Lima, marca claramente dos líneas opuestas: la del actual Intendente y la nueva.

Quienes integran el reciente acuerdo asumen que se trata, al decir de Soledad Marazzano, de “una línea o una forma de pensamiento en virtud de las próximas elecciones internas de junio”, pero destacan enfáticamente que “no son solamente listas que se disuelvan una vez que pasen las elecciones”.

En tanto Gabriel Duarte señala en ese sentido que “no es un acuerdo meramente electoral, por lo tanto no lo medimos en función de las instancias ni de octubre ni de mayo. Este acuerdo tiene como primer propósito unir el Frente Amplio, generar una propuesta unitaria y dar una pelea en octubre para mantener el gobierno, con independencia de los acuerdos; y la forma de hacerlo es mantener la unidad”.

LOGRAR EL CUARTO GOBIERNO NACIONAL

Para Duarte, uno de los posibles candidatos a la Intendencia por este nuevo sector (aunque este es un tema que se definirá una vez pasado el 30 de junio), dos puntos son clave para que el Frente Amplio alcance un cuarto gobierno a nivel nacional: “defender los logros del gobierno frenteamplista y demostrar que la derecha en este país quiere proponer la restauración del viejo modelo que nos dejó muchos desastres en el Uruguay”.

CONTRA LIMA

Pero más allá de esa unidad que remarcan como imprescindible, expresiones como “necesidad de una propuesta frenteamplista en Salto que no se centre en un liderazgo personal sino en un liderazgo colectivo”, necesidad de “coordinar acciones entre el legislativo, las diputadas, los ediles, la Mesa Política”, o necesidad de “reconocer el trabajo de las diputadas y de las autoridades del Frente Amplio”, son alusiones muy claras a lo que este nuevo sublema entiende que le falta al actual Intendente Andrés Lima.

Como es sabido, desde hace ya buen tiempo existe un fuerte malestar del Frente Amplio con el Intendente por entender que algunas de sus actitudes “se apartan del espíritu frenteamplista”. Falta de reconocimiento a las autoridades de la Mesa Política, apuesta casi única al liderazgo personal y ausencia de coordinación con el órgano legislativo, son cuestiones que una y otra vez se le cuestionan al mandatario desde su propia fuerza política.

De todas maneras, Marazzano insiste en que “estas personas y los sectores que están detrás, una vez que pasen las elecciones van a seguir funcionando y operando con el objetivo de seguir construyendo el país. Somos sectores, muchos de ellos fundacionales del Frente Amplio, con ganas de seguir construyendo más Frente Amplio, no sólo por los frenteamplistas sino por todos los uruguayos”.

JORGE PIGNATARO