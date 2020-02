La Corte Electoral publicó las rendiciones de cuentas de las elecciones nacionales

El jingle que no para de sonar, los minutos de publicidad en televisión, los actos políticos y la impresión de las listas son algunos de los gastos de los políticos durante la campaña electoral. La Corte Electoral publicó ayer el detalle de las rendiciones de cuentas de los partidos políticos en los comicios de octubre. La ley de financiamiento de los partidos establece que dentro de los 90 días posteriores a la elección, estos deberán presentar a la Corte Electoral una rendición de cuentas especificando “los ingresos y egresos de la campaña, así como el origen de los fondos utilizados”.

La fórmula del Partido Nacional

La fórmula nacionalista, integrada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, recibió 2.351.756 dólares (de los cuales alrededor de 1.600.000 son de financiamiento público) y gastó 2.177.631. Del total de sus egresos, destinó 706.167 dólares a publicidad televisiva, 186.807 a radio y 14.672 a prensa. También destinó 223.426 dólares a cartelería, 27.110 a estudios de opinión y 24.809 al jingle de campaña.

El mayor donante fue el empresario argentino Alejandro Bulgheroni, por medio de sus empresas Agroland, Nuevo Manantial y Estancias del Lago, con 102.800 dólares en partes casi iguales. Mientras en Argentina el empresario continuó con el negocio petrolero de su padre, Alejandro Ángel Bulgheroni, que fundó la empresa Bridas Corporation, en Uruguay desarrolló la bodega Garzón, ubicada en Maldonado, el tambo Estancias del Lago, en Durazno, así como incursionó en el negocio de la energía eólica.

Otras empresas donantes fueron Zonamérica (18.282 dólares), Christophersen (28.814), Montepaz SA (14.531) y Saman (14.692). Entre los empresarios que más donaron se encuentran Nelca Saavedra Sellanes, con 32.995 dólares, y el importador de autos Julio C Lestido, con 19.026.

La fórmula del Frente Amplio

El candidato oficialista Daniel Martínez y la candidata a vicepresidenta Graciela Villar recibieron 7.884.407 dólares y gastaron 7.665.960.

La mayoría del ingreso fue público: 7.796.407 dólares como adelanto del Banco República. Entre las cinco donaciones privadas se destacan las de Cambio Sir (Rio Center SA), que suma 30.000 dólares, la empresa de servicios marítimos Nodus SA, con la misma cifra, y la arrocera Saman, con 15.000.

Del total de los egresos, la fórmula oficialista destinó 1.048.288 dólares a publicidad televisiva en los canales 4, 10 y 12, y a publicidad radial, 305.442. En traslados desde el exterior gastó 17.877 dólares y desde el interior, 5.057. Por otra parte, en la creación del jingle gastó 12.260 y en cartelería 10.948.

La fórmula del Partido Colorado

La fórmula colorada, integrada por Ernesto Talvi y Robert Silva, recibió 754.077 dólares y gastó 661.891.

La mayor donación privada fue de 33.158 dólares por parte de Zonamérica y de 19.895 por parte de Carlos Pages. En cuanto a los egresos, los colorados gastaron 74.849 dólares en cartelería en publicidad pública, 245.481 en publicidad televisiva y 44.540 en otros tipos de publicidad.

La fórmula del Partido Independiente

Durante la campaña de octubre los ingresos del Partido Independiente (PI) fueron de 470.558 dólares, mientras que los egresos alcanzaron los 726.119 dólares, con una pérdida de 255.561 dólares.

El principal donante del PI fue el candidato presidencial Pablo Mieres, con dos aportes, uno de 48.769 dólares y otro de de 67.797. La empresa Saman donó 9.282 dólares, mientras que Samel Ingeniería y Construcción SRL aportó 9.033. Las demás donaciones rondaron entre los 900 y los 5.000 dólares. Otras empresas que aportaron fueron: Julio C Lestido (3.386 dólares), Montevideo Shopping (2.868 dólares) y los supermercados Disco y Devoto, con 2.419 dólares cada uno.

(ladiaria)