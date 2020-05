Álvaro García, Pablo Ferreri, Mario Bergara y Carolina Cosse dijeron que no es tal el ahorro anunciado por el presidente

Dirigentes del Frente Amplio que ocuparon cargos en los gobiernos del Frente Amplio salieron al cruce de lo anunciado este viernes por el presidente Lacalle Pou en cuanto a un nuevo acuerdo con UPM que le permite al Estado ahorrar más de 128 millones de dólares.

El ex director de la OPP Álvaro García, uno de los que negoció el acuerdo final con UPM, aseguró que “los 60 millones de dólares anunciados hoy, ya habían sido anunciados el 7 de noviembre de 2017”.

García se refiere al acuerdo con UPM por el cual se comprometía a pagar 60 millones de dólares en 10 años para financiar obras viales necesarias para la instalación de su segunda planta de celulosa.

Este viernes Lacalle Pou anunció que el Estado se ahorraría esos 60 millones de dólares porque UPM se haría cargo de esas obras adelantando el financiamiento previsto al respecto.

En la misma línea de críticas se expresó el ex presidente del Banco Central del Uruguay Mario Bergara.

“El Presidente Lacalle Pou anunció renegociación con UPM que generaba ahorros cuantiosos (la empresa dijo que se negociaron cosas pendientes). Sin embargo, la mayor parte de ellos no son tales, porque ya estaba previsto en el acuerdo original que iban a ser de cargo de UPM”, dijo Bergara.

“Parece mentira que se haga una conferencia de prensa a tan alto nivel para anunciar cosas que no son, con la clara intencionalidad de vestirse con ropaje ajeno y de denigrar la negociación hecha por el gobierno anterior”, agregó.

Bergara vinculó este anuncio del presidente al llamado a sala de cuatro ministros que hará Cabildo Abierto, el partido socio de la coalición de gobierno liderado por el ex comandante del Ejército Guido Manini Ríos.

“Si este hecho está generado por el anuncio de que Cabildo Abierto iba a convocar ministros sobre UPM, es claro que no se puede engañar la buena fe de la ciudadanía para intentar mitigar los problemas internos de una coalición de gobierno que muestra fisuras sistemáticamente”, dijo Bergara.

El ex subsecretario de Economía Pablo Ferreri también cuestionó el anuncio del presidente y lo acusó de “vestirse con ropas ajenas”.

“En vez de anunciar como nuevas obras viales que ya estaban acordadas, el Presidente debería simplemente reconocer que es un buen acuerdo para Uruguay. Esta inversión es buena para el país, no hay que darle mucha vuelta ni vestirse con ropa ajena”, dijo.

“También se anuncia un nuevo vivero en Sarandí del Yi y una planta de químicos en Fray Bentos, ambos temas ya habían sido acordados por la anterior administración. ¿Tan difícil es reconocer cuando algo está bien?”, agregó Ferreri.

La ex ministra de Industria Carolina Cosse también salió al cruce del anuncio del mandatario y publicó la parte del contrato firmado con UPM por el gobierno de Tabaré Vázquez en donde se habla de las obras viales y de infraestructura eléctrica.