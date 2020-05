El comunicado hecho público por parte de la Comisión Directiva de Salto Uruguay, no ha dejado de prolongar su resonancia al paso de los días.

Quienes ejercen el mando decano, deslindaron responsabilidad si existiese para quienes violan las disposiciones y en la eventualidad de un brote de contagio, permanecer al margen de cualquier embestida judicial.

Sucede que en situaciones como estas (de transgresión), se apunta a los dirigentes en su calidad de responsables. En Salto Uruguay abrieron el paraguas, por las dudas.

Pegaron el trancazo y si algunos deportistas del club pretenden eludir lo dispuesto por la Secretaría Nacional del Deporte, que no afecte ni roce en lo más mínimo al club que los cobija.

Salto Uruguay sabe de aliados, en cualquiera de las tres divisionales. Ni por asomo pretenden maquillar la fachada: la puerta no se abre para nadie. Sin concesiones.

Claramente en estos casos, solo cabe pensar que el factor miedo, «toma y obliga», aunque no falten los aventureros de la violación jugando su propio partido.

Pero lejos del club. Y cuanto más lejos: mejor. Como para que sean ellos, los que paguen los platos rotos.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-