Desde la estrategia colectiva, el cuidado máximo

Será el próximo sábado 3 de octubre, cuando el plantel femenino de Ceibal se traslade a Rivera. Ocurre que para ese día está pactado el juego ante el Lavalleja local, en el marco de la tercera fecha de la Copa Nacional.

Luego de dos empates consecutivos en casa y una denuncia-reclamo de puntos pendientes contra Nacional de Artigas, el caso Ceibal sobre la mesa.

No solamente por razones deportivas, sino por lo que implica la estadía por algunas horas, en una ciudad-cuna de la pandemia en el Interior del país, con más de 60 casos y esa frontera seca aliada del Covid 19. A la luz de ello, el jueves será el día en que la reunión de Cuerpo Técnico, jugadoras y colaboradores directo del Club Atlético Ceibal, determinen la elaboración de la estrategia colectiva a contemplarse. Sabido es que frente a situaciones como estas, urge afinar todo el protocolo «y no salirse de él», desde ese apunte del DT, Alfredo Javier Viera.

DIRECTO AL ESTADIO

La chance abierta para que el partido entre Lavalleja de Rivera y Ceibal, se juegue en el estadio «Atilio Paiva Olivera» de la capital de aquel departamento. Quienes integren la delegación salteña arribarán directamente al escenario, una hora y cuarenta minutos antes, tal como lo establece el protocolo. Accederán al vestuario, que en lo previo será parte de una desinfección general.Tapabocas y alcohol gel, que no ha de faltar.

Todo lo relativo a agua para consumir y alimentación sobre todo, elaborado en nuestro medio.

Claramente, ningún rubro a ese nivel en Rivera será consumido. En buen romance, «una burbuja sanitaria» para aplicar, a tal punto que en las horas antes del juego y en lo posterior, ningún integrante de la delegación reconocerá de hecho punto comercial en Rivera.

No hay dudas que la frontera seca con un país atestado de casos como Brasil, potencia el riesgo de contagio.

En Ceibal lo tienen claro: no van a la guerra. Pero todas las precauciones bajo control. Partirán en horas de la mañana en razón de la distancia con respecto a aquel departamento del Norte.

Aguardarán la hora de jugar. A la cancha y pegando la vuelta. Minimizando los riesgos.

De eso se trata.