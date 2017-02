El artículo 8 de la Constitución de la República dice que todos somos iguales ante la ley y que la única diferencia que tenemos los orientales debe ser por nuestros talentos y virtudes. Ese principio constitucional es sagrado para

garantizar la libertad y la responsabilidad de las personas. La libertad porque todos somos iguales y tendríamos que tener los mismos derechos, y la responsabilidad que conlleva esa igualdad es saber actuar conforme a derecho y en caso que no lo hagamos seremos castigados por haber hecho mal las cosas.

Por eso cuando el legislador impulsa un proyecto de ley, lo primero que debe tener en cuenta es que todos somos iguales y que no se pueden hacer leyes diferentes para los distintos colectivos sociales que coexistimos en una misma sociedad, por el hecho de que cada uno sería de una forma y tendría determinados derechos, y eso nos separaría aún más.

Yo creo que en este país hay varias leyes que se han sancionado en los últimos tiempos que son violatorias de este principio. Como por ejemplo, las leyes de cuotas. No debe haber cuotas si somos todos iguales ante la ley. No puede ser que una persona por tener una condición determinada, pueda acceder en forma directa a un cargo público y las demás, deban competir entre sí, porque no tienen esa condición. Eso es groseramente discriminatorio y violatorio del precepto constitucional de marras.

Pero también es violatorio del principio de igualdad el proyecto de ley de femicidio. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer tienen el mismo derecho ante la ley, porque el artículo 8º de la Constitución así lo establece. El principio de igualdad nos pone a la misma altura. Así que si matan a un hombre o a una mujer, el delito es el del homicidio que está tipificado en el artículo 310 del Código Penal, que dice que “el que con intención de matar diere muerte a otra persona, será castigado…” y establece las penas.

Y señala el mismo texto normativo en los artículos siguientes los distintos agravantes, como por ejemplo si un hombre mata a una mujer por su condición de mujer, de esposa, de madre, de amante o de lo que fuere, pesa el hecho de la relación de conocimiento que ambos tenían y por lo tanto la intencionalidad bajo premeditación juegan un rol importante para cargarle al delito un agravante muy especial.

Ahora bien, que el agravante sea que la persona ultimada sea una mujer y que ese mismo agravante no opere en el caso de los hombres, que muchas veces los matan por resistirse a un asalto y hacer uso de su fuerza, y en ese caso solamente se le tipifique a su matador, un delito de homicidio, es violatorio del principio de igualdad. Y un delito que vulnere un precepto constitucional debe ser declarado inconstitucional y por lo tanto el proyecto debería naufragar en el parlamento, porque de lo contrario estaremos dándole una mala señal a la sociedad.

PERO…

Ahora viene el pero. Lamentablemente hay una ley no escrita que ha estado en manos de los hombres con minúscula, que creen que su condición les permite ejercer maltrato, acoso y abuso, por lo que cometen a diario crímenes alevosos como el caso de la joven Valeria Sosa ocurrido en Montevideo delante de sus hijos, y otros hechos más que empañan la condición de persona de algunos despreciables seres vivos.

Sin embargo, esa ley no escrita es parte de una cultura que está haciendo que el principio de igualdad no se cumpla, que haya personas desprotegidas por el sistema y que por lo tanto se quiebre su derecho a la igualdad ante la ley, ya que su reclamo no llega con la misma fuerza y su posición social se desmorona.

Pero dar una señal más fuerte desde determinados sectores de la sociedad como el de la mujeres, que son la mayoría de nuestra población, para que los hombres se vean amedrentados por la creación de un nuevo delito, es poco probable que de resultados, porque es difícil que un sujeto de estos contenga su impulso asesino. Tan poco probable como que una mayor severidad en la pena que depare un mayor tiempo en prisión, sean castigo suficiente para un imbécil de estos.