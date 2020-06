¡Cómo para no pretender salir a la cancha!

Hoy miércoles será día de encuentro a nivel del Cuerpo de Neutrales del Consejo Único Juvenil, a los efectos de ir analizando las inmediatas consecuencias de la resolución del lunes a la noche en la Liga Salteña de Fútbol: habilitar la opción de poder jugar, en la medida que se planteen situaciones a favor.

De puño y letra del presidente del Consejo Único a EL PUEBLO en la mañana de la víspera, como para reflejar en hechos, «que el movimiento se demostrará andando».

De lo que no hay dudas es que en Salto el fenómeno del Consejo Único Juvenil es incontrastable y válido. Un total de 34 clubes lo integran. 12 en la divisional «A», 12 en la «B» y 10 en la «C».

Se suman las categorías de Sub 15 y Sub 18, y en cada caso, planteles de 19 jugadores promedio. Un total de 38 por club, por lo que se eleva la cifra a más de 1.300 jugadores, porque hay que tener en cuenta que 10 equipos se integraron a la categoría de 14 años.

A nivel del Interior, la Liga Salteña a través del Consejo Único, es la que registra el mayor número de equipos matriculados y por lo tanto el mayor número de futbolistas juveniles en acción.

A su vez un restante aspecto para tener en cuenta: si no se juega este año, quienes tienen 18 años ya para la temporada próxima superarán el límite de la categoría. Por eso es que se apunta «a evitar que se pierda este 2020 y que no permanezca al margen del fútbol juvenil».