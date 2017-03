Fútbol Sala

Anoche se completó la 5ª fecha (2ª rueda) del “Salteño” en la divisional “A”, ganaron Ferro Carril y Chaná, ahora son tres punteros

Una notable cuádruple jornada se disputó anoche, ‘por la quinta fecha (2ª rueda) del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en el gimnasio de Universitario.

A primera hora la gran victoria del “meritorio” Florida ante River Plate (5 – 1), a segunda hora el “indio” Chaná dio cuenta en forma justa y merecida ante el Atlético Arsenal en cifras de 7 a 5, en otro gran partido, y en lo que fuera el partido esperado por todos, Ferro Carril F.C se quedó con la victoria en forma agónica ante el “rojo” Universitario por 10 a 9, luego de regalarnos un verdadero partido de Futbol Sala.

Sin dudas que son partidos esperados, porque se juegan distinto, se encaran diferente, y anoche no fue la excepción. Pese a que el “franjeado” estuvo casi siempre al frente en el marcador, Universitario no se “entregó” nunca, tuvo paciencia, siguió haciendo su juego, y lo tuvo a maltraer por varios pasajes al “franjeado”. A no ser por la “carpeta”, y la experiencia de algunos jugadores de la “visita”, que fueron inteligentes a la hora de “enfriar“ el partido en el mejor momento de su rival, el resultado bien pudo ser otro. La diferencia del “franjeado”, sin dudas apareció con el ingreso de Matías Sabarrós, para nosotros clave y fundamental, a la hora de buscar la explicación del porqué de la victoria de Ferro Carril anoche. Buenos minutos en cancha de un jugador referente de la disciplina, porque más allá de los tres goles convertidos, Sabarrós jugó, e hizo jugar a su equipo, generando, “arrastrando” marcas, y siendo azote permanente. Por el lado del local, partido destacado de Jonathan Oxandabarat, por momentos bien acompañado por Ciro Pirotto y Juan P. David de Lima, o el propio Ezequiel Arrambide. Pero no pudo el “rojo”, o mejor dicho quizá le faltó tiempo para poder revertir, ya que por momentos y a falta de 8´ para el cierre, empataba el partido Universitario y parecía que seguía de largo. En ese momento aparece nuevamente Sabarrós con dos goles fundamentales, más un penal “largo” del brasileño Pablo Berto terminan sentenciando el juego en favor del “franjeado”. Lo ganó Ferro, sin sobrarle nada, pero con la virtud de hacer valer su largo plantel, ir desgastando a su rival de a poco, y siendo fiel a su padrón, y estrategia de juego, las cosas como son. Un gran partido, lo pudo ganar cualquiera, un marco de público acorde al espectáculo que se brindaba, y la fiesta que termina siendo completa, con una cuádruple jornada de excepción, anoche en el escenario de los rojos de la “U”

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Público: 200 personas

Árbitros. Ruben Ferreira – Miguel Pereira – Andrés Píriz (Regular

UNIVERSITARIO (9): Jonathan Sobesky, Rodrigo Libonatti, Alejandro Menoni, Jonathan Oxandabarat, Juan P. David de Lima. (Inicial), Ezequiel Arrambide, Ciro Pirotto, Gonzalo Finozzi. D.T: Germán García da Rosa

GOLES: Juan P. David de Lima (2), Ciro Pirotto (2), Jonathan Oxandabarat (4), Gonzalo Finozzi

FERRO CARRIL (10): Nicolás Márquez, Pablo Berto, Didier Garc´ñia, Fernando González, Enzo Silvera. (Inicial), Ignacio López, Hernán Vallejo, Raúl Rodríguez, José Suárez, Matías Sabarrós. D. T: Gustavo Galluzzo

GOLES: Ignacio López, Pablo Berto (2), Matías Sabarrós (3), Hernán Vallejo (2), Raúl Rodriguez (2)

El mejor jugador de la cancha: Matías Sabarrós

El mejor de Universitario: Jonathan Oxandabarat

Los otros resultados 5ª fecha (2ª rueda):

Florida (5) – River Plate (1)

Chaná (7) – Atlético Arsenal (5)

Salto Rowing – Ceibal (Jugaban al cierre de edición)

Posiciones

Universitario27, Ferro Carril F.C 27, Chaná 27, Atlético Arsenal 16, Florida 15, River Plate 13, Salto Rowing 8 (*), Ceibal 6 (*)

Nota (*): Sin computar el juego de anoche

Resultados divisional “B” segunda fecha (2ª rueda):

Peñarol (8) – Saladero (3)

Barcelona (9) – Dublín Central (3)

Atlético Juventus (11) – G 5 (2)

Tigre (9) – Parque Solari (5)

Libre: Almagro

Posiciones “B”

Almagro 28, Barcelona 28, Parque Solari 25, Tigre 25, G 5 21, Atlético Juventus 19, Peñarol 10, Dublín Central 7, Saladero 6

