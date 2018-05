Con un dramático final que incluyó un conteo erróneo de los votos, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) definió dejar en cuarto intermedio la decisión sobre si apoyar o no el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, postergando el debate a un futuro Plenario cuya fecha aún no está definida.

La moción de aplazar la discusión se aprobó por escaso margen: 80 en 157 votos.

Luego del Plenario, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y Gonzalo Reboledo, secretario político del FA, dijeron que se encomendó al Poder Ejecutivo hacer un análisis del impacto que tendría aprobar TLC con Chile e integrarse al Tratado de Cooperación de Patentes.

“No corresponde al presidente del FA evaluar si esto es una victoria o una derrota”, dijo Miranda con respecto a la decisión de postergar la definición de una postura.

En un principio, había triunfado la moción de pasar el debate a la bancada oficialista, una postura a la que se plegaba el el MPP, el Frente Líber Seregni (FLS), y el Partido Socialista. Sin embargo, pronto se descubrió que ese resultado se debía a que se habían puesto los votos del Partido Comunista (PCU) en la pila equivocada. “Esas cosas pasan”, dijo Miranda en conferencia de prensa.

Cuando se retomó la votación, prosperó la moción de pasar a cuarto intermedio la discusión del apoyo o no al TLC con Chile, así como la integración de Uruguay al Tratado de Cooperación de Patentes (TCP). Esa propuesta fue impulsada por el PCU y Casa Grande (el sector de la senadora Constanza Moreira), la primera agrupación en proponer -en diciembre pasado- que el tema fuera votado en un Plenario.

Aunque el pasaje de la discusión a la bancada favorecería la línea de Cancillería, a favor del TLC, debido a la correlación de fuerzas en ese ámbito, la moción fue apoyada por sectores no afines al tratado, como la lista 711. En un sentido contrario, agrupaciones que apoyan el TLC, como la Vertiente Artiguista, apoyaron la moción del cuarto intermedio, entendiendo que el Plenario necesita de mayores insumos para la discusión. Las bases de Montevideo votaron mayoritariamente por pasar a cuarto intermedio, mientras que las bases del interior estuvieron más divididas.

Según declaró Miranda, la nueva fecha será definida por la Mesa Política pero aún no se maneja ningún plazo.

El acuerdo con Chile, firmado por el gobierno uruguayo a fines de 2016, fue frenado en el Parlamento debido a las resistencias de algunos sectores del oficialismo, aunque cuenta con el visto bueno de la oposición (salvo Unidad Popular). Durante la discusión en el Plenario este sábado, como ya había sucedido en otros ámbitos de la orgánica frenteamplista, varios dirigentes reprocharon la falta de información que brindó el Poder Ejecutivo al resto del partido.

Primaron las posturas más proteccionistas

La discusión del TLC con Chile y el TCP se dio en el marco de un debate más amplio sobre un documento de inserción internacional previamente elaborado por una comisión del Frente Amplio.

El texto -redactado por José Bayardi (de la Vertiente Artiguista, presidente de la Comisión de Asuntos de Relaciones Internacionales del FA), Gustavo Buquet (Casa Grande) y Julio Bango (Partido Socialista)- planteaba una serie de disyuntivas respecto a las condiciones que debería aceptar Uruguay en la negociación de tratados entre 2018 y 2020.

Para distintos puntos (como la aceptación de cláusulas trinquete o status quo, la aceptación de listas negativas, o la inclusión del comercio electrónico en los tratados) el documento planteaba dos posturas distintas: por un lado una más abierta, que pedía no establecer de antemano las condiciones sino sentarse a negociar acuerdo por acuerdo; por otro lado, una postura más restrictiva, que establecía que Uruguay debía negarse a aceptar ese tipo de elementos en la negociación, porque representan “obstáculos al desarrollo”.

Además de aprobar el documento en general, el Plenario se volcó por mayoría a favor de las posturas más proteccionistas. La única excepción fue la inclusión del comercio electrónico en los tratados, que no fue rechazada.

A partir de la votación del documento, se generaron distintas lecturas en la interna del Frente Amplio. La senadora Constanza Moreira, por ejemplo, escribió en Twitter que el rechazo a las cláusulas status quo o las listas negativas “inhibe” tratados como el TLC con Chile.