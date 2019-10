Noche agitada en la Divisional «B», consecuencia de la resolución de la «A» el lunes, cuando decidió jugar solo dos partidos y postergar la última fecha hasta tanto no se disputen los juegos pendientes. Hubo dos posturas: 1) la de jugar la etapa, finalmente avalada por 11 clubes. 2) la de suspenderla y aguardar que la «B» juegue la última y con todos los partidos a la misma hora; fue el sostén de El Tanque, el único que apuntó en esa dirección. El presidente, Fernando Bueno, sostuvo de principio la idea de NO jugarse la fecha y sumarse a la última de la «A». El hecho es que el Consejo Superior avaló que la «B» dispusiese de terreno fértil y sin obstáculos para pactar la última fecha el próximo domingo. Hecho que finalmente se consumará.

SUD AMÉRICA: DERECHO QUE NO ES DERECHO

Se decidió ser preliminarista en el Araújo y Ambrosoni, de los dos únicos partidos de la «A». Pero además, abrir dos canchas para que se disputen dobles jornadas de la «B»: en el Parque Dickinson y Parque Tomás Green. Llegado el momento la delegación de Sud América planteó su derecho de locatario y a raíz de ello, optar por la cancha de Gladiador, que no figuraba en la nómina. Sud América tentó no aflojar. Pero al final cedió y será preliminar de Ceibal y Ferro Carril en el Parque Rufino Araújo, ante Almagro.

A CUATRO CANCHAS

Por lo tanto, el fútbol del domingo a cuatro canchas. Para tenerlas en cuenta.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 14: Fénix vs Santa Rosa.

Hora 16: River Plate vs Universitario.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 14: Sud América vs Almagro.

Hora 16: Ceibal vs Ferro Carril.

PARQUE DICKINSON

Hora 14: San Eugenio vs Dublin Central.

Hora 16: Arsenal vs Hindú.

PARQUE TOMÁS GREEN

Hora 14: Tigre vs El Tanque.

Hora 16: Chaná vs Albion.

**********

EL TRIBUNAL AVALÓ A DUBLIN: GANÓ PUNTOS

El reclamo fue de Dublin Central frente a Tigre, como consecuencia de los desmanes que se generaron en el partido que ambos jugaron y empataron en la segunda rueda.

Dublin reclamó los puntos, enfatizando que desde Tigre se originaron las complicaciones. El Tribunal Arbitral concedió la razón a los tricolores de calle Rivera, por lo que escalan en la tabla. Ahora, con esta clasificación general: El Tanque 39, Sud América 37, Santa Rosa 36, Dublin Central 34, San Eugenio 33, Tigre 31, Arsenal 31, Chaná 22, Almagro 21, Albion 20, Fénix 17 e Hindú 16.

LA «C» Y EL FÚTBOL QUE NO FUE

Huracán vs Paso del Bote y Parque Solari con Peñarol, los partidos que estaban programados para la noche de la víspera en el Parque Humberto Forti y en el marco de la quinta fecha de la primera rueda en la «C». La lluvia caída, imposibilitó que se disputara y la suspensión llegó. La noche se prestaba en aras del fútbol y desde algunos clubes, decepción por la postura de quienes resolvieron. Los dos partidos que estaban fijados para el viernes de la semana pasada, se verificarán hoy en suelo chanaense (si no llueve). A saber.

PARQUE HUMBERTO FORTI (miércoles 9 de octubre).

19 y30 hrs. Defensor vs Palomar. Terna: Ever Fernández, Ivo Moreira, Víctor Quirós

21y30 hrs. Cerro vs Lazareto. Terna: Walter Araújo, Jonatan Moraes, Facundo Caffrée.