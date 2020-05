El impacto del virus que fue silenciando al deporte en general y el fútbol en particular, a manera de tajo bien profundo. Uruguay no está al margen de este fenómeno de ausencia, con Salto incluído. Después de todo, el fútbol es considerado el deporte más reconocido en todo el mundo, gracias a su historia a lo largo de los años, resultando una gran cantidad de hazañas dentro del marco de la práctica, así como también los grandes partidos que se han presenciado a lo largo de los años. De lo que no podrán existir dudas que es que trae consigo una gran importancia para la vida humana, dentro de lo cual, se puede mencionar una cantidad de puntos positivos que este deporte le aporta al mundo del deporte y a la vida humana en general.

LA CREACIÓN DE LAZOS

Dentro del ámbito social, el fútbol permite a las naciones poner a prueba sus equipos, presentando torneos, campeonatos y amistosos, todo, motivado a medir las capacidades de los jugadores de cada país, lo cual, simboliza la creación de lazos entre las naciones, así como también la posibilidad de brindar entretenimiento a las poblaciones de todo el mundo, lo cual implica a su vez, una gran oportunidad para generar ganancias en las empresas que gestionan estas actividades deportivas. El fútbol constituye además una de las primeras fuentes de reinserción social, así como también uno de los métodos más prácticos para generar disciplina y pasión en la historia de vida de los más jóvenes, generando una fuente potencial de educación y desarrollo de los ciudadanos de una nación.