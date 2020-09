La nueva fecha de la rueda inicial en el Fútbol de la Liga Sénior, que no en todas las divisionales tiene resuelta la ubicación de los equipos si de final se trata, aunque sí en algún caso, como Hindú en la «D». La décima primera fecha con estos detalles para hoy sábado, 26 de setiembre. De partido en partido.

REMEROS 2

Hora 14- Albión vs La República, árbitro: Ángelo Martínez

Hora 15.45′- Deportivo Salto Senior vs San Isidro A, árbitro: Felipe Nasario

COMPLEJO SANTA MARÍA

Hora 15.45′- La Cafetera vs San Isidro B, árbitro: Sergio De Los Santos.

SALTO URUGUAY

Hora 15.45′- Salto Uruguay vs Unión Don Atilio, árbitro: Richard Gómez

CERRO

Hora 15.45′- Cerro vs 18 de Julio, árbitro: Félix Falcon

EL TANQUE

Hora 14- San Eugenio vs El Tanque, árbitro: Miguel Biassini

Hora 15.45′- Santa Rosa vs Ceibal A , árbitro: Gilberto Cardozo

COMPLEJO EL PEPE

Hora 14- Salto Grande B vs Cybarán, árbitro: Nicolás Baratta

Hora 15.45′- Lazareto vs Dos Naciones A, árbitro: Jesús Nasario

SALTO NUEVO

Hora 14- Salto Nuevo B vs Tigre, árbitro: Enrique Kurovsky

Hora 15. 45′- Salto Nuevo A vs Sp Unidos Cybarán, árbitro: Luciano Torrens

DANUBIO

Hora 14- Ipiranga vs Atlético Juventus, árbitro: Willam Cáceres

Hora 15.45′- Sp Rodó vs Parque Solari A, árbitro: Carlos López

REMEROS 1

Hora 14- Remeros C vs Ceibal B, árbitro: Ricardo Flores

Hora 15.45′- Remeros B vs Salto Grande A, árbitro: Julio Sosa

EL CUARTEL

Hora 15.45′- Retiro vs Sud América, árbitro: David Argain

ADEOMS

Hora 14- Independencia vs Almagro, árbitro: Sergio Rivero

Hora 15.45′- ADEOMS vs Círculo Policial, árbitro: Gervasio Gutiérrez

SALADERO

15:45 Saladero vs River Plate, árbitro: Fabián Osés

TROPEZÓN

15:45 Gladiador vs Parque Solari B, árbitro: Julián Rodríguez

DON BOSCO

Hora 15′- Libertad vs Barcelona, árbitro: Jonathan Moraes

ISLA BONITA

Hora 15- Bisio Hnos vs Arsenal, árbitro: Héctor Chiappa

VAIMACA

14:00 Vaimaca vs Universitario, árbitro: Pablo Ferreira 15:45 Quepama vs Dos Naciones B, árbitro: Luis Benett

FÉNIX

Hora 14- Peñarol vs Fénix, árbitro: Anildo Machado

PASO DEL BOTE

Hora 14- Barrio Quiroga vs Florida, árbitro: Julio Blanco

HINDÚ

Hora 14.30′- Hindú vs La Brigada, árbitro: Ricardo Urruzola

NUEVA HESPERIDES

Hora 15- Ipru Don Atilio vs Danubio, árbitro: Rubén Boschetti