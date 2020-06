No es fácil ponerse de acuerdo. Determinar, lo que es válido o no.

Lo que suma o lo que resta. Y no es fácil en tiempos como estos, en que la opinión por la opinión misma es capaz de someter a la mismísima razón. No faltarán los que actúan en función de sus intereses individuales o sectoriales. Es natural que cada quien saque la cara en la dirección que fuese, para que el destino o la circunstancia beneficie.

Partamos de la base que ninguna verdad es absoluta, pero por lo menos que exista algún margen para la aproximación. Caso contrario sería inviable algún principio de convivencia. Eso está claro,

EL VIRUS DEL FÚTBOL

La pandemia se vino y demolió objetivos. Dejó al borde de la quiebra a más de una empresa y la pérdida de puestos de trabajo, una consecuencia. Lo deportivo igualmente expuesto a la parálisis, hasta que en las últimas semanas la gradual liberación de algunas áreas.

Una manera de ir volviendo. Casi en puntas de pie.

Mientras en Treinta y Tres pegaron el grito con 18 casos de Coronavirus, como para que se sepa que la guerra no está ganada, para el Uruguay sitiado por dos países donde el mal se la rebusca para contagiar gente primero y matar después.

El virus del fútbol, es un virus especial. Casi una epidemia. Quieren jugarlo. Hay que jugarlo. En el fútbol parece irse la vida.

No disponer de la pelota en movimiento parece convertirse en una tragedia nacional. La pelota tiende a tener más valor que la vida misma.

ESA PALABRA PROTOCOLO

La Organización del Fútbol del Interior elevó un protocolo. Ahora en estudio de las autoridades correspondientes. Lo que parece claro es que de aquí a fin de año, sin aficionados, pero a la hora de volver los protocolos serán terminantes.

No faltan broncas: al fútbol se lo resguarda, mientras en otros ámbitos, no faltan los transgresores. El fútbol hace bien lo que otros hacen mal.

Entonces, ¿cuestionar a quienes PROTEGEN AL FÚTBOL Y SUS CULTORES como al mismísimo aficionado y alabar acciones de quienes son capaces de propiciar el descalabro?

En definitiva, más allá de pronunciamientos oficiales (llámese Ministerio de Salud o Secretaría Nacional del Deporte), la razón básica es la conciencia individual y el amparo colectivo.

Si lo que importa es la salud y la vida….¡qué importen la salud y la vida.

¿Tanto cuesta entender? ¿Tanto cuesta admitir? ¿Tanto cuesta reconocer y evaluar?

El hecho es que si no rescatamos un poco de tolerancia, sólo queda pensar que la pandemia lejos de humanizarnos, solo sirvió para potenciar nuestros enconos.

A veces racionales. Y a veces…fatalmente absurdos.