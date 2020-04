Javier Guarino (Ferro Carril), como nunca antes. Seis meses lejos del gol

«Nunca había estado seis meses sin jugar. Me lesioné el 15 de setiembre. Venía bien con el tratamiento, alternándome entre el Centro Médico y Concordia, hasta que esta situación que vivimos frenó todo. El hecho es que semanas atrás, pasé por una recaída. Se me diagnosticó tendinosis interna. Aparentemente después de la operación, algo pasó con el tendón, después que se me sacara el yeso. No es que se trate ahora el empezar de nuevo, pero está pendiente el tratamiento del que hablaba.

He tenido algún desgarro, alguna distensión muscular, pero una lesión de entidad que me sacara del fútbol por tantos meses, nunca antes. Que no haya fútbol corre a favor mío porque no estaría en condiciones de jugar. Pero en el otro aspecto, no puedo continuar con la evolución. En casos como estos, hay que acomodar la mente. Que la circunstancia no anule lo que uno quiere o pretende, desde lo deportivo o desde lo humano. Sabiendo que ahora la salud está por sobre todo, aunque la ausencia de trabajo también duela».

*********

Fue ese 15 de setiembre del 2019, que JAVIER GUARINO retiene en la memoria. De la dolencia física a la operación. La bota de yeso, reflejando el momento. Pese a todo en aquella tarde de Ferro Carril Campeón en la Divisional «B» del torneo de OFI, fue uno más para sumarse a la encendida celebración.

No le faltaron goles a su cuenta. Razón de justiciero.

Lo cierto es que el tiempo vigente, produce derivaciones. Cada cual a su manera para afrontarlo y desde Javier también, «porque el hecho es que se paró mi laburo personal, no podemos entrenar y todo se va limitando. Trato de salir lo necesario para el mandado diario y a la casa otra vez. Tengo una hija de 5 años (Catalina), por lo que el cuidado existe a nivel familiar. Por ella también y con mi señora lo tenemos claro. Trato de ser consciente con respecto a la cuarentena, no pasarme de la raya. Si hay disposiciones que pretenden beneficiar al todo, que desde cada uno apliquemos la responsabilidad que corresponde».

ENTRE LA AÑORANZAY LA RUTINA DIARIA

Parálisis del fútbol. Pasión cancelada.

El hecho es que las señales no existen. O todo se tornan lejano…»porque hasta puede ser un año perdido, salvo que esto cambie en algunas semanas más. Al margen de lo laboral, creo que al común de la gente nos pasa lo mismo: extrañar el encuentro familiar. A una hermana la ví en un comercio después de 20 días y fue casual. Caímos en una rutina que no tiene variantes, más allá de lo que esté al alcance para hacer, que tampoco es mucho.

La preocupación tiene igualmente que ver con el después. Como salimos de esta situación y cómo retornamos al rumbo que más o menos teníamos.

Habrá golpe económico general, de hecho lo está habiendo. El fútbol no está al margen del golpe económico. Es una área más donde el impacto llega. Pero además se nos puede limitar todo en cuanto a campeonato. Ya no se jugará la Copa Uruguay, la duda respecto al Torneo de OFI a nivel de clubes. Seguramente el Campeonato Salteño, con menos fechas.

La sensación que puede ser un año perdido, aunque el lamento también tiene que tener un límite, porque aquí lo más importante en este trance, sigue siendo la vida».

***********

Fue a jugar a Europa. Allá en Holanda. Volvió el país. Pasó por equipos rentados.

Dejó la huella ejecutiva en más de una Liga continental. En el Copiapó de Chile, el equipo de la zona desértica, como extranjero conserva la distinción de ser el goleador histórico en un campeonato con la suma de 19.

En el 2019, el fichaje en Ferro Carril.

Y ese 15 de setiembre que la memoria rescata y los seis meses de la tregua, como nunca antes. A despecho de estos vaivenes, la certeza que a Javier no le falta: esa de volver y ser.

Recostado en la esencia del gol. Pique y gol. Frentazo y gol. Llegada y gol.

Juramento a su manera. Sabe: que no fallará.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-