Después de Ferro Carril y la selección, el “Maño” Ruiz de América.

El “Maño” siempre solía invocar “mi enamoramiento por el fútbol”.

Remarcaba que “es parte de mi esencia. Mi esencia está ligada a la pelota”.

No por otra razón, hay que suponer bien en este caso desde EL PUEBLO, que el fútbol perdió un amor con la muerte de Aníbal Ruíz.

A los 74 años en una cancha de allá en México, el corazón pidió tregua. Después de todo, ¿cuántos años de Aníbal Ruiz por las canchas de América? Un auténtico gitano.

Se inició en Ferro Carril, pasó por la selección campeona del Litoral, sumando su cuota de talento a los goles de Ruben Grassi, para después emigrar. No dejó de ofrecer su maestra y señorial clase, y además enarbolando el grito de campeón por más de una vez. Por tantas veces.

La foto con este Wanderers de 1972, es solo un rescate en la historia.

Fue campeón de ascenso junto a otro salteño, como el “Chueco” Burgos y bajo los palos, el argentino Miguel Ángel Ortiz. Después para el salteño, llegaría el tiempo de convertirse en Director Técnico, siendo por varios años ayudante de campo de Luis Alberto Cubilla, incluso en tiempo en que el célebre equipo guaraní supo ser rey continental.

Hasta que llegaría el tiempo de su propia independencia. ·El “Mañoi” Ruiz desde el “Maño” Ruiz y aquella vez con Paraguay en un Campeonato Mundial.

Y en más de una ocasión con Aníbal en EL PUEBLO, el peso de una frase que se incrustó en la memoria: “nada para mi ha sido fácil. Nada. El fútbol no solo puede regalarte una alegría, también pasa factura. Y las pasa en serio, sin medir mucho el sentimiento que se tenga o no se tenga”.

El hecho es que a los 74 años, el “Maño” Ruiz prolongaba su enamoramiento puntual por el fútbol. Por eso, el fútbol en las últimas horas perdió un amor de verdad.

Por eso.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-