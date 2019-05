Y sin dudas esto es así, cada uno sabe lo que está jugando, más allá de la hipoteca de chance por pate de algunos (esto vale para ambas divisionales), pero que de todas formas dicha situación no cambia, y cada compromiso de los fijados pueda ser determinante, debido a que existen varios que aún mantienen intacta la esperanza de «meterse» en zona de clasificación, para luego estar en las definiciones. Por eso lo del título, saben lo que se juegan, y redundando en opinión vertida desde hace ya un tiempo, queda muy claro el concepto de que a falta de un partido (para los que juegan hoy), y luego a falta del último la semana próxima, para cerrar la fase regular de campeonato, cada resultado a favor, y cada punto conseguido, puede ser pasaporte a las definiciones, así de simple.

*********

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B»

Divisional «A»: Sexta fecha (Tercera, y última Rueda)

Divisional «B»: Décima fecha (Segunda, y última rueda)

Domingo 19 de mayo

Escenario: Estadio «1º de Diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 30.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: BOHANES vs SALTO GRANDE («B»)

Hora 21.00: TIGRE vs CHANÁ («A»)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 21.00: CEIBAL vs FLORIDA («A»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.