Fútbol Sala salteño. Se viene el cierre de la 1ª rueda en la “B” y se jugará la segunda fecha en la divisional “A”

Sin dudas el aspecto que hemos venido manejando desde el inicio mismo de la competencia oficial del Fútbol Sala organizado por la Liga, se ha venido confirmando, no solo en lo que fuera la competencia antes del paréntesis de fin de año, sino también ahora, en lo que será para varios, la parte del campeonato donde todos buscarán lograr su objetivo de clasificar a las instancias semifinales.

Realmente la presencia de hinchas, aficionados y público en general, en cada una de las jornadas que se llevan disputadas del campeonato, ha conformado plenamente no solo a la dirigencia de la Liga, sino también a los jugadores, los verdaderos protagonistas del espectáculo. Y esto realmente se transforma en una muy buena señal para lo que serán etapas futuras del campeonato en ambas divisionales, eso está claro.

La presencia de equipos de “barrio” y lo competitivo del campeonato, hace que en cada jornada fijada, la presencia de público se vaya incrementando. En algunos partidos más, en otros menos, pero lo cierto es que la media no baja de treinta y/o cuarenta personas por partido, lo que nos hace pensar en una definición de campeonato que tendrá los escenarios fijados para la competencia totalmente colmados de aficionados para ser testigos del desenlace de temporada. Pese a que para eso falta bastante, nos parece que es un aspecto que debemos resaltar sin dudas, porque es una “pata” importante en todo lo que refiere a la organización, y al espectáculo deportivo en sí.

DANIEL SILVEIRA