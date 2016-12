Mientras el tiempo de paréntesis hace posible que los equipos se sigan preparando, se vienen novedades importantes para toda la competencia dentro y fuera del departamento

Y en definitiva es así y aquí debemos ser claros, esto que contamos no es información de la Liga Salteña de Fútbol Sala, sino que son datos aportados por gente del entorno, básicamente relacionada con la insatitución Ferro Carrril F.C Fútbol Sala, porque se verá qué pasa a nivel de A.U.F, en lo que hace a los dirigentes que estarán al frente de la Mesa Ejecutiva en 2017, para allí recién comenzar a estudiar, y analizar la chance y/o posibilidad de volver a

particpar en el campeonato de Liga Uruguaya 2017.

Hoy día todo apunta a que Ferro Carril F.C Fútbol Sala no estaría participando (solo que la dirigencia y la organización de competencia cambie radicalmente), pero ya se habla, y de hecho esto no es de ahora, sino que venía manejando desde unos cuantos meses atrás, es de poder concretar la idea, y el proyecto de potenciar la disputa de los campeonatos regionales a nivel básicamente del Litoral, y del interior del país donde existen Ligas conformadas, y competencia organizada y sostenida en el tiempo. Incluso también se maneja la chance de una cmpetencia “fuerte” a nivel no solo de clubes del interior del país, sino también de selecciones, aunque el tema de combinados departamentales es una chance a futuro, pero la intención también es dar cabida a los campeonatos de Selecciones en categorías Sub 20 y Mayores.

Está todo en “pañales”, pero lo cierto es que ya han existido contactos, existen varios departamentos que ya estarían de acuerdo, les sedujo la idea, pero es intención unánime la de hacer bien las cosas y comenzar con reuniones en los primeros meses de 2017 para ir escuchando opiniones, y poder confirmar defnitivamente si el proyecto es viable, y se puede extender en el tiempo, eso es así.

DANIEL SILVEIRA