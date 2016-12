Futbol Sala: Fueron varios los aspectos positivos, no solamente en el aspecto meramente deportivo, sino también por el lado de la organización seria y responsable

Es lo que opinamos, porque realmente esto es así y ha quedado demostrado, ya desde el final de la temporada 2015 – 2016 se había notado un cambio, y como decimos, dichos cambios no solo se registraron en el aspecto meramente deportivo, sino también en la parte administrativa, en lo que hace al plano organizativo.

Ya para este 2016 la Liga comenzó a gestionar su Personería Jurídica, algo que se sabe lleva tiempo, pero no tenemos dudas, dicha situación se estará concretando en un corto plazo de tiempo. A partir de allí sin dudas todo cambiará, y lo que a veces parece y se torna complicado y difícil, contando con la autonomía como Liga, la cosa se hace mucho más sencilla sobre varios aspectos.

Cada jugador de los equipos que hoy forman parte de la competencia, cuentan con su carnet personal e intransferible y esto también es algo positivo, a la hora de llevar adelante la competencia, periodo de pases, penas, control administrativo, estadísticas y demás. Dos divisionales conformadas, con un campeonato atractivo y competitivo en cada una de ellas, con equipos que se han preparado de la mejor manera, y la muestra vienen siendo los números que hoy muestran las tablas de posiciones respectivas, donde estamos seguros hasta el cierre mismo del Clausura (segunda rueda), no se sabrá quiénes serán los clasificados a instancia semifinal de la temporada. El apoyo logístico que recibió la institución Ferro Carril F.C Fútbol Sala por parte de la Liga Salteña al momento de decidir su participación en la presente edición 2016 del campeonato de Liga Uruguaya A.U.F.

Un sin fin de cosas positivas, algunas que enumeramos, y otras que seguro nos quedan en el “tintero”, como por ejemplo la decisión de aceptar la invitación, y realizar en Salto el Campus de Captación de jugadores juveniles Sub 20, el que estuvo a cargo del propio entrenador en jefe de las selecciones de Uruguay, profesor Diego D´Alessandro, quien viajó desde la capital. y permaneció en nuestra ciudad durante dos días observando jugadores, y de donde surgió como uno de los jugadores convocados al grupo definitivo el juvenil Agustín Robinson, defensor del equipo de Tigre Futsal en la competencia local, quien tuviera destacada participación en cancha, en el pasado torneo Sudamericano Sub 20 que se realizó en nuestro país días pasados.

Y podríamos seguir contando, hoy nos detenemos aquí, y esto simplemente forma parte de un balance que nosotros, desde nuestro lugar realizamos, para que el público conozca cada vez un poco más de esta disciplina, y del crecimiento que la misma ha venido teniendo en los últimos tiempos, merece destaque, y nos parece justo con el trabajo que se viene realizando, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA