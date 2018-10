Fútbol Sala lanzamiento. Anoche en Casa de los Deportes se lanzó oficialmente la temporada 2018 – 2019 de la disciplina

Tal cual estaba fijado, en la jornada de ayer sábado a la noche, en el local de Casa de los Deportes, la Liga Salteña de Fútbol Sal realizó el sorteo del fixture de competencia de la temporada 2018 – 2019, y posterior a esto, se llevó adelante el reconocimiento, y la premiación de los destacados en la temporada anterior.

Con presencia del director de Deportes de Intendencia de Salto Cristian Pintos, y la dirigencia de la L.S.F.S representada por su presidente Christian Pereira, y Pablo Sosa, se procedió al sorteo del fixture del campeonato en ambas divisionales, el cual en su primera fecha tendrá los siguientes cruces:

Divisional “A” Divisional “B”Primera fecha Primera fecha

Chaná vs Florida Dublín Central vs Hindú

Tigre vs Universitario Parque Solari vs Bohanes

Ceibal vs Ferro Carril A. Arsenal vs Sud América

Géneve 5 vs Almagro A. Juventus vs Progreso

Salto Rowing vs Nacional

Salto Grande vs Saladero

Los premiados

Mejor jugador “A”: Jonathan Oxandabarat (Universitario)

Mejor arquero “A”: Marcelo Malaquina (Chaná)

Mejor D. T “A”: Federico Silva (Chaná)

Goleador “A”: Juan Pablo David de Lima (Universitario)

Mejor jugador “B”: Roger Galeano (Almagro)

Mejor arquero “B”: Martín Gómez (Géneve 5)

Mejor D.T “B”: Luis Lima (Almagro)

Goleador “B”: Jean Rosas Pintos (Almagro)