Dr César Signorelli, vicepresidente de Ferro Carril y delegado

«No hay quien no cobre en el fútbol salteño. Una buena mayoría, arrastra agua para su molino».

Tras la conclusión de la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol el pasado lunes, no faltó quien transimiera en voz baja ese apunte al cronista de

EL PUEBLO. Sucede que la reflexión se planteó como consecuencia de lo analizado y resuelto unos minutos antes.

Entre la vigencia de la pandemia y el factor económico, el fútbol quedó patas arriba. El hecho es que la razón económica simplemente no faltó, mientras no pasan a quedar dudas sobre el perjuicio natural que genera a quienes a través del fútbol, obtienen determinadas ganancias.

Las mismas que suman a la estabilidad en la finanzas del núcleo familiar que fuese. Directores Técnicos, Preparadores Físicos, jugadores, funcionarios en la Liga o en las canchas, etc, acentúan el círculo donde el impacto es real. Al fin de cuentas el deporte salteño no está al margen de la malaria.

PEGANDO JUSTO

El vicepresidente y delegado de Ferro Carril el lunes a la noche en el Consejo Superior, no escapó a esa realidad, «porque si fuese por nosotros, hablo del club al que representó, mañana mismo está en condiciones de empezar el campeonato. Pero no podemos sumar una nueva situación para profundizar la grieta».

El Dr César Signorelli Goncálvez evocó la costumbre inalterable de los últimos años, con los mismos equipos definiendo.

«Si Ferro está en condiciones de empezar, sabemos que en una mayoría de clubes no pasa lo mismo. Esta situación nos complicó a todos y no vale el egoísmo, sino la comprensión desde un plano general».

LA PLATA SOBRE LA MESA

Lo cierto es que frente a la posibilidad de reavivarse el fútbol antes de la conclusión del año, un aspecto jugaba a contramano: sin chance de asistencia de público.

Se admite que «jugar sin público en el fútbol de la Liga Salteña es inviable». El vicepresidente patentó la síntesis a la medida de la circunstancia: «el fútbol salteño es caro». Fue una manera de sentenciar la ilusión de poder jugar.

Por cancha se deben vender 400 entradas como mínimo y la recaudación no podría bajar nunca los 60 mil, porque caso contrario la pérdida está consumada.

A su vez, lo que resulta inviable es la merma del costo, de ese presupuesto por escenario. Más allá de reveses, no parecen plantearse renunciamientos económicos, mientras los clubes (la mayoría), tienen los motores de la economía al margen. Sin funcionamiento alguno.