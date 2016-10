Martín Ferrando salió del arco y cortó camino

«Ego, nombre masculino

1. Valoración excesiva de uno mismo.

«su ego le impide reconocer que se ha equivocado de nuevo».

2. En la teoría del psicoanálisis de Freud, parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior.

sinónimos: yo.

Por unas semanas, cruzó el charco. Se fue a practicar a Libertad de Concordia. Se embaló, se calzó los cuantos, volvió a sentir bajo la piel la cercanía del arco.

Después, se apagó esa luz en el horizonte. El proyecto se fue minando por lo que el retorno a una cancha de fútbol se volvió lejano.

MARTÍN FERRANDO nació el 12 de enero de 1979. Con 37 años, la trayectoria en fútbol no ha sido menor. Más de 10 equipos defendidos. Desde el fútbol salteño, al profesionalismo, hasta que llegó el tiempo de Chile, pasando por tres clubes. Retornaría al fútbol «naranjero» y de última en Ferro Carril. Ahora Martín, se traza dos planes paralelos: el curso de Director Técnico y el ciclo que desembocará en transformarse en Gerente Deportivo.

Tiempo ahora. El de Martín.

Sucedió el pasado domingo en el programa deportivo de C.W 27 Radio Tabaré, «Cuando no hay fútbol, hacemos el fútbol». Los colegas tendieron el objetivo de un diálogo finalmente enriquecedor con Martín Ferrando, quien dejó en claro que «le puedo dar al fútbol más desde otras funciones, que desde la condición de jugador».

No por otra razón, inmerso en los fines aludidos.

Hasta que llegó el momento en que tiró la frase: «El fútbol salteño es una lucha de egos, en donde todo se limita mayoritariamente al medio. No mucho más allá de él. Con el fin de ser campeón aquí, pareciese que se alcanzó todo y que no hay más nada como fin. Ser Campeón Salteño surge como techo. Ahí termina la historia y no se reconocen otras posibilidades, que tienen que ver con el crecimiento institucional y deportivo. En algunos casos se le gana al rival tradicional y ya está. Es ganarle la pulseada al otro y ya está. Es la lucha de ser el mejor frente al otro y punto. Uno por sobre el otro, pero aquí. Por eso hablo de egos, porque otra perspectiva no la manejan, no existe, más allá de algunas excepciones muy puntuales».

De lo que no hay dudas, es que Rodolfo Martín Ferrando es de los convencidos que el fútbol salteño necesitará alguna vez de la decisión, de profesionalizar un equipo, «porque incluso puede significar una vitrina para futbolistas juveniles sin tener que ir a Montevideo en edad de niñez o adolescencia, donde el desarraigo se produce y muchas veces retornan de manos vacías».

«POR NADA DEL MUNDO»

No es la primera vez que Martín abrocha su posición contraria a la partida de jóvenes a la capital, «porque se topan con una realidad que no es la de ellos y sin esos afectos que se necesitan cuando se avanza en los primeros años de adolescencia. Se han llevado jugadores de 13 ó 14 años. En algunos casos, son poco menos que niños. Se corta el vínculo familiar y la mayor parte del día son la consecuencia del ocio, porque practican solo un par de horas. Si viven en una pensión, ¿ese es el marco ideal para que estudien? Yo soy padre. El hijo mayor tiene 8 años. Por nada del mundo consentiría que vaya a Montevideo con el objetivo de jugar al fútbol con 12, 13 ó 14 años. ¡Por favor, de qué estamos hablando! Es una locura. Hay cosas que me cuestan entender. Simplemente no las entiendo».

Desde la acentuada franqueza de Martín Ferrando, ¿es posible rectificar rumbos o el fin de alcanzar un presunto estrellato, barre con el propio sentido común?

Mientras algún Salto Fútbol se quedó en el ayer y más de un adolescente retornó al pago, con la ilusión marchita y los sueños contaminados…de ese no poder.