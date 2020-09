Julio Santín, ahora sumándose en las divisiones juveniles de Boston River

«Claro que sí. Lo recuerdo porque lo dije en EL PUEBLO un tiempo atrás, en que para buscar la posibilidad de trascender o triunfar, uno tenía que irse de Salto. Lo sigo sosteniendo y la comprobación va surgiendo ahora, cuando desde algunos semanas soy uno más en el área juvenil de Boston River, en especial la cuarta división.

Boston River fue gerenciado y sus posibilidades de crecimiento son reales. En mi caso, pasé por un tiempo de aprendizaje, tener la Licencia necesaria para dirigir, haber acumulado una experiencia que ahora permite este paso.

Vine a Montevideo para saber, para acumular enseñanzas desde quienes tienen un recorrido.

El caso de Juan Auntchain por ejemplo, que desarrolla funciones en formativas del club. De Sebastián Abreu que es el Director Técnico de la Primera o ese contacto permanente con mi primo Damián (hijo del «Bocha»), quien dirige a Villa España en Segunda Profesional.

Son puertas que se fueron abriendo. Es buscar la posibilidad soñada. Llega el momento que es necesario decidirse. Dar el paso. En Salto tenés un techo o un límite.

Quiérase o no, respecto a las decisiones del fútbol que están aquí y uno las descubre. Comprueba como se mueve todo. Fuera y dentro de una cancha. Respecto al nuestro en Salto, este es otro mundo y otra proyección».

*******************

JULIO SANTÍN es un narrador a distancia.

Cuenta su tiempo.

Se planta en la ilusión, porque de eso también se trata.

A futbolistas juveniles de Bostón River los entrena como parte de trabajos complementarios. Desde Montevideo, las fotos con el destino al diario, que se irán sumando. Con el «Loco» Abreu, con Damián, con jugadores que son parte del esquema y con los cuales comparte el ámbito en que residen.

Julio, es un poco el supervisor de las actividades más allá del fútbol o del entrenamiento.

No revela fastidio con Salto. No se fue tirando broncas, «porque trabajo no me faltaba, pero esto de ahora me gusta. Es lo que me gusta.

El volver algún día si tengo que volver no me preocupa, porque no faltará una plaza laboral. A veces uno falla por no estar preparado y creo que vine con una base. Una base que es real y que ayuda. Seguro que ayuda».

EL SALTO DE

LA POSTERGACIÓN

Si algo no le ha faltado a Julio Santín, es el estricto sentido de la franqueza. Hasta consigo mismo, cuando invoca «ese tiempo de conflictos personales que me costó resolver».

Hasta que la madurez fue ganando espacios, a partir de un irrenunciable amparo: el de los afectos familiares. Por eso, los evoca. Por eso, viven en él…

«En algunos aspectos uno va teniendo sensaciones o confirmaciones. Una de ellas, es que el fútbol salteño no está en el radar de nadie. Aquí se puede hablar o escuchar de Juventud de Las Piedras, de Maldonado, de Colonia, de Cerro Largo e incluso de Tacuarembó.

Ser parte del esquema profesional, potencia sin más vueltas. Es una distinción en sí mismo.

Porque además si una selección es campeona del Interior, todo termina ahí. No existe un paso posterior. Entonces, ¿por qué otros pueden y Salto no?

Y si no se puede no queda menos que hablar de un retroceso, de un estancamiento.

Hay plazas del interior que han despertado hacia una nueva realidad y sin embargo nosotros somos los conformistas de siempre.

Por eso hablaba del techo que nos imponemos o ese límite al que llegamos. Pero no lo pasamos. Y eso es una pena. O lo que no es posible entender».