El fin de semana pasado sin fútbol. Este fin de semana con fútbol programado. El fin de semana que viene sin fútbol. Después: fútbol otra vez. Es así: el fútbol salteño en la “A” y en la “B” juega salteado, por eso es que tener a mano la tabla de posiciones y releerla, pasa a transformarse en un ejercicio básico en pro de la memoria.

Saber de la marcha, saber de la fecha que se juega y de los partidos que incluyen. Para colmo de males en los últimos días, azote de tiempo adverso: bajas temperaturas, congelante en algún caso, lluvia también. Planteles que no pudieron adiestrar en sus campos de juego.

Y si de antecedentes estadísticos se trata, los multifactores que fueron apagando la llama ofensiva, a tal punto que ninguno de los 12 equipos de la “A” suma de promedio, dos goles por partido. El fútbol enclenque, vacilante, confuso.

Universitario se impuso en el Apertura sobre Ceibal y Salto Uruguay, por diferencia de goles, pero los tres nivelaron en puntaje (21). Pero ganar el primer tramo ya no implica nada.

Ni una miserable copa para el ganador. Desde las penumbras, los cascotazos, en tanto la venta de entradas es un canto a la desolación de los tesoreros. ¡Qué más da!

EN LA CANCHA DE LAS DECISIONES

Para que arranque la segunda rueda. Es el Clausura de par en par, con cada uno de los partidos resultando saliente. Arriba y abajo. Este año, la liguilla será de cuatro.

Se comprime el número de protagonistas. Por lo tanto, a partir de hoy con 33 puntos pendientes, las respuestas que tendrán que acudir.

Universitario y Gladiador es partido para ver. Pero hay que verlo el miércoles en cancha de Saladero, teniendo en cuenta que los rojos afrontan su partido por el torneo de OFI. De lo que no hay dudas: Libertad y Saladero es un polo magnético. Atrae.

Bien Libertad con tres victorias a su cuenta. Muy bien Saladero, creyendo, escalando. Allá en el sur, serán dueños de la pelota y seguramente entorno que contemple el fin.

En Deportivo Artigas, la reacción que el hincha de Salto Nuevo pretende, después de las últimas caídas, mientras River Plate saltó a la superficie, ganando y dejando en claro, que apuesta a una condición superior.

Se verá.

Ceibal tiene el favoritismo recostado en su guarida del Rufino. Lo espera al Progreso de la escasez de puntos y sometido a la duda en el descenso. Ceibal debiese ganar.

Mientras Nacional y Deportivo Artigas es un llamador de necesidades. En la fecha pasada, Junior Aliberti como DT rescató el primer punto a la cuenta trico. Los 8 puntos de Nacional.

Obligado a vencer o vencer. No le será fácil. Deportivo….no es de los fáciles.